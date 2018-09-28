Тайные роды Пугачевой разрушили брак Кузьмина

Первая жена певца Владимира Кузьмина – Татьяна стала гостьей программы "ДНК" телеканала НТВ. Она рассказала, что развелась с известным исполнителем из-за его неверности. В частности, по словам Татьяны, муж изменял ей с вокалисткой Аллой Пугачевой, которая даже родила от него нескольких наследников.

Татьяна и Владимир прожили вместе 13 лет. Супруга подарила артисту троих детей и стала автором самых известных его песен. К сожалению, старшие наследники четы погибли. Лизавету убил любовник, а Степан выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Сейчас экс-супругов связывает только младшая дочка Соня.

По словам Татьяны Кузьминой, Владимир постоянно ей врал. "Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество", – сообщила женщина в студии.

Она вспомнила, как несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую. По мнению Кузьминой, Пугачева тогда родила от Владимира девочку, однако ребенка отдали в детский дом у Черного моря. "У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала", – заявила женщина.

Также Татьяна вспомнила, что Примадонна могла забеременеть от Кузьмина в 1987 году. Якобы во время ее выступления в Сан-Ремо у артистки был заметен живот.

После шокирующего рассказа экс-супруги певца в студии появился Сергей Путятов, который всю жизнь считал себя сыном Владимира. По его словам, его мать познакомилась со знаменитостью во время совместного туристического похода. Он родился в 1973 году в Сибири. Путятов считает, что очень похож на артиста. Ранее в его семейном альбоме хранилось фото Кузьмина, однако его родительница уничтожила снимок.

В конце программы огласили результаты ДНК-теста. Выяснилось, что Кузьмин не является отцом Сергея. Вероятность родства Сергея с дочерью Кузьмина Соней была равна 0%.