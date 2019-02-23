Полезшего целоваться Газманова отлупили за наглость

Насколько труден настоящий поцелуй в кадре, певец Родион Газманов знает не понаслышке. Молодому артисту достался совсем не детский эпизод на съемках программы "Главная роль" - в детском фильме "Старая, старая сказка".



Отчаявшийся Солдат в исполнении Олега Даля является к капризной Принцессе (Марине Нееловой), чтобы в последний раз попытать счастья. Зрители многих поколений обожают эту сцену из ленты Надежды Кошеверовой 1968 года. Именно в этом эпизоде с поцелуем и снимался Родион.

"Если вы думаете, что поцеловать девушку в кино проще, чем в обычной жизни, вы ошибаетесь. – признался Родион Газманов в интервью "Дни.ру". – Я вот все думаю, как мне подойти к Принцессе и так ее поцеловать, чтобы и девушку не обидеть, и в кадре хорошо бы смотрелось…"

После слов режиссера "Мотор!" становится видно, как нервничает Родион. Хуже всего на этой съемке пришлось тюльпанам, которыми Принцесса лупит наглого Солдата по спине. Тюльпанов было много, дублей – еще больше. Даже электросеть не выдержала накала страстей – на площадке вырубился свет. Съемку остановили, долго возились с электричеством.





Наконец, все починили. И вот Родион на дрожащих ногах вновь подходит к Принцессе и неуверенно произносит: "А на прощание я тебя все-таки поцелую…" Что получилось в итоге, смотрите в программе "Главная роль" 24 февраля в 14.55 на Первом канале.

