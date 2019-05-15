Газманов рассказал о страшной болезни

Олег Газманов раскрыл секреты личной жизни. Народный артист принял участие в съемках программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист рассказал о борьбе со страшной болезнью.

Олегу Газманову довольно успешно удавалось скрывать личную жизнь от поклонников. Как обычно, скрытность кумира порождает слухи – и народный артист в конце концов решил их развеять.

В провокационном шоу "Секрет на миллион" певец выложил все свои тайны. В частности, поклонники судачили о проблемах в браке Олега Газманова, ходили слухи о грядущем разводе. Все началось с того, что артист стал редко появляться на публике с супругой Мариной. Перед напором Кудрявцевой певец не устоял и рассказал, что на самом деле происходит в его семье и почему они с женой спят в разных спальнях.

Поведал Олег Газманов и о страшной болезни. Ему как певцу фактически вынесли приговор – врачи обнаружили у артиста опухоль на голосовых связках. Народный артист раскроет имя человека, который помог ему победить недуг.

Еще одной тайне Олега Газманова почти полвека. Певец все это время скрывал, что у него есть родные брат и сестра. И вот теперь артист решился представить родственников широкой публике – они появятся в программе, которая выйдет в эфир 18 мая, пишут "7Дней".

Известно, что Олег Газманов с поклонниками не церемонится. Всех, кто оскорбляет певца или его родину в соцсетях, артист отправляет в бан. Как-то раз Газманов не выдержал шквала ругательств и решился на виртуальную массовую казнь – он выявил всех хейтеров и заблокировал. Меры, принятые певцом, оказались очень действенными – теперь под его постами в основном положительные отзывы.

