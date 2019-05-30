Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами

Герцогиня Сассекская вновь подверглась критике. Меган Маркл, по мнению эксперта, не может вытравить из себя голливудскую диву.

Королевский репортер Рианнон Миллс, выступая на телевидении, заявил, что супруга принца Гарри в последнее время не пользуется популярностью у общественности. И это, по его словам, совершенно справедливо. Меган Маркл пора перестать вести себя как кинозвезда.

Миллс отметил, что герцогиня постоянно стремится быть в центре внимания, поэтому, добравшись до денег английской короны, не может отказать себе в роскоши. Более того, экс-актриса любит кичиться свалившимся на нее богатством. И если для голливудской звезды такое поведение считается приемлемым, то для члена монаршей семьи недопустимым.

Так, на одной из фотосессий Меган Маркл появилась в шикарном платье от Ralph&Russo. За этот наряд супруга принца Гарри предположительно заплатила 52 тысячи фунтов стерлингов. Появляться в таких дорогих нарядах для членов монаршей семьи считается непозволительным.

"Как она может носить платье, которое стоит больше, чем дома некоторых британцев, это возмутительно! Думаю, это большая ошибка Меган. Может быть в ней остается слишком много от голливудской старлетки, она недостаточно герцогиня", – рассуждает Рианнон Миллс о Меган Маркл.

Меж тем репортер вспомнил, что Меган Маркл была замечена не только в роскошных платьях, но и в недорогих нарядах. Например, она как-то вышла в свет в свитере доступного бренда Marks&Spencer. Об этом сообщает The Daily Express.