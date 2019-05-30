Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами
Королевский репортер Рианнон Миллс, выступая на телевидении, заявил, что супруга принца Гарри в последнее время не пользуется популярностью у общественности. И это, по его словам, совершенно справедливо. Меган Маркл пора перестать вести себя как кинозвезда.
Миллс отметил, что герцогиня постоянно стремится быть в центре внимания, поэтому, добравшись до денег английской короны, не может отказать себе в роскоши. Более того, экс-актриса любит кичиться свалившимся на нее богатством. И если для голливудской звезды такое поведение считается приемлемым, то для члена монаршей семьи недопустимым.
Так, на одной из фотосессий Меган Маркл появилась в шикарном платье от Ralph&Russo. За этот наряд супруга принца Гарри предположительно заплатила 52 тысячи фунтов стерлингов. Появляться в таких дорогих нарядах для членов монаршей семьи считается непозволительным.
"Как она может носить платье, которое стоит больше, чем дома некоторых британцев, это возмутительно! Думаю, это большая ошибка Меган. Может быть в ней остается слишком много от голливудской старлетки, она недостаточно герцогиня", – рассуждает Рианнон Миллс о Меган Маркл.
Меж тем репортер вспомнил, что Меган Маркл была замечена не только в роскошных платьях, но и в недорогих нарядах. Например, она как-то вышла в свет в свитере доступного бренда Marks&Spencer. Об этом сообщает The Daily Express.
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