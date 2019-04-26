Раскрыли тайную сущность Прилучного после съемки с бывшей любовницей
СМИ то и дело муссируют слухи о проблемах в семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Говорят, в рабочих поездках актер не забывает обращать внимание на других женщин. Якобы в Новосибирске его приметили в стриптиз-клубе, а в Калининграде он штурмовал магазины с презервативами.
Семейный психолог Ольга Романив убеждена, что Павел Прилучный харизматичный и талантливый мужчина, по психотипу властный, страстный и ревнивый, не терпящий возражений. Однако если он ухаживает за девушкой, то делает это эффектно и очень красиво, не жалея средств.
"Что касается женщин, он ценит честность и порядочность, но сам авантюрист и любит подчинять женщин на все сто. Абсолютный собственник, вы никогда не сможете переубедить его. Если хотите быть с таким мужчиной, придется принять все правила его игры", – отметила эксперт.
По словам Романив, артист любит умных дам, и вот тут возникает сложность: обычно их сложно подчинить. "Ему нравятся женщины недоступные и недосягаемые. И чем выше планка, тем ему интереснее. Он от этого просто кайфует. Процесс завоевания для него – главный", – подчеркнула специалист.
"Страстный любовник и невероятно сексуальный мужчина. Он любит выделяться среди других. Не любит быть примитивным и посредственным. Любит независимость. Ему плевать на все, он ценит себя и свое мнение", – цитирует семейного психолога "Собеседник".
Ранее Агата Муцениеце сняла Павла Прилучного в компании, где, среди прочих, оказалась его бывшая любовница Рената Пиотровски. Та в шутку изобразила ужас, а актер не отреагировал вовсе.
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