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Раскрыли тайную сущность Прилучного после съемки с бывшей любовницей

Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com
Что происходит в отношениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, знают только они сами. Однако семейный психолог убеждена: в совместной жизни актер крайне тяжел.
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СМИ то и дело муссируют слухи о проблемах в семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Говорят, в рабочих поездках актер не забывает обращать внимание на других женщин. Якобы в Новосибирске его приметили в стриптиз-клубе, а в Калининграде он штурмовал магазины с презервативами.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Семейный психолог Ольга Романив убеждена, что Павел Прилучный харизматичный и талантливый мужчина, по психотипу властный, страстный и ревнивый, не терпящий возражений. Однако если он ухаживает за девушкой, то делает это эффектно и очень красиво, не жалея средств.

"Что касается женщин, он ценит честность и порядочность, но сам авантюрист и любит подчинять женщин на все сто. Абсолютный собственник, вы никогда не сможете переубедить его. Если хотите быть с таким мужчиной, придется принять все правила его игры", – отметила эксперт.

По словам Романив, артист любит умных дам, и вот тут возникает сложность: обычно их сложно подчинить. "Ему нравятся женщины недоступные и недосягаемые. И чем выше планка, тем ему интереснее. Он от этого просто кайфует. Процесс завоевания для него – главный", – подчеркнула специалист.

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"Страстный любовник и невероятно сексуальный мужчина. Он любит выделяться среди других. Не любит быть примитивным и посредственным. Любит независимость. Ему плевать на все, он ценит себя и свое мнение", – цитирует семейного психолога "Собеседник".

Ранее Агата Муцениеце сняла Павла Прилучного в компании, где, среди прочих, оказалась его бывшая любовница Рената Пиотровски. Та в шутку изобразила ужас, а актер не отреагировал вовсе.

Автор: Наталья Аряева26 апреля 2019, 12:19
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