Муцениеце откровенно заговорила о разводе с Прилучным
По словам актрисы, они с супругом оба довольно вспыльчивы и периодически сильно ссорятся. Муцениеце призналась, что у нее не единожды была мысль уйти от Павла Прилучного.
"Да миллиард раз! Мне кажется, нет таких женщин, которые бы хоть однажды не испытывали этого порыва", – цитирует знаменитость Woman.ru. По словам Агаты, в такие моменты Павел никогда не сидит сложа руки.
"Даже если я уйду, у нас есть дети, и через неделю мы встретимся. А если мы встретимся, то уже не сможем снова отпустить друг друга", – поделилась жена Павла Прилучного. Муцениеце добавила, что расставаться на совсем они не планируют.
"Мы вместе и не рассматриваем других вариантов, решаем проблемы по мере их поступления… Что бы ни произошло, мы вместе будем бороться и пытаться выпутаться из сложившейся ситуации", – поделилась актриса. По ее мнению, конфликты в семье – явление нормальное, это и есть человеческие отношения. "На мой взгляд, именно в тяжелый период люди переходят на новый уровень взаимодействия", – считает супруга артиста.
Напомним, недавно Павел Прилучный попал в центр скандала. В Сети появилось видео с ним, которого застали спящим в чужом автомобиле. Оказалось, что ночью актер забрался в машину своей соседки по дому и там заночевал. Как он там оказался, Павел Прилучный объяснить не смог. Представители артиста заявили, что он напряженно работал над монтажом нового сериала "В клетке". Однако пользователи Сети со скепсисом отнеслись к этой версии.
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