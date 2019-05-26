"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую

44-летняя продюсер опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото вместе с сыном Сашей. Яна Рудковская и мальчиком позируют на фоне цветущих гортензий и сирени.

Композиция снимка понравилась поклонникам. Многие поинтересовались, где знаменитость взяла такие красивые цветы. С радостью отметили фолловеры и тот факт, что Саша на фото улыбается, что делает для снимков не часто.

Однако ряду пользователей соцсети пришлось не по душе, как выглядит сама Яна Рудковская. И если одни обеспокоились ее здоровьем, то другие язвительно отметили, что такая худоба – результат фотошопа.

"Какие худые ноги, как будто грань анорексии", "Снимок добрый, но не удачный, будто тело вытянули", "На этой фото анорексичный вид", "А что с ногами? Дофотошопились?", "Все хорошо, но ноги-циркули все портят", - высказались подписчики. Были и те, кто посчитал нападки на Яну Рудковскую – необоснованными придирками.

Ранее скандальный блогер Лена Миро заподозрила продюсера в обмане. По ее мнению, Яна Рудковская умышленно солгала о любовных отношениях со своим подопечным Димой Биланом. "Кроме финансовой составляющей, баба Ягу почему-то до сих пор волнуют мысли о собственной привлекательности...", – раскритиковала блогер Яну Рудковскую.

Напомним, продюсер выступила с обращением к своим верным поклонникам, заявляя, что ей хотелось бы развеять некоторые мифы о ее семье и близких. По словам Яны Рудковской, она постоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работают на износ, чтобы она смогла позволить себе иметь дизайнерские вещи. Жена Евгения Плющенко напомнила, что и сама неплохо зарабатывает.

