Джоли отдала 13-летнюю дочь в руки маньяка
Актриса отвела Шайло на страшный квест под названием "Подвал". Место, где он проводится, находится в Сильмаре, находящемся к северу от Лос-Анджелеса. Данный квест отличается тем, что пугающую атмосферу в нем создают настоящие актеры.
Обычно участникам игры дают задание выбраться из темной комнаты, скрывающей массу жутких сюрпризов. По сюжету дочьку Анджелины Джоли и других участников похищает серийный маньяк-каннибал. Они должны успеть сбежать из дома его покойной матери за 45 минут, пишет Elle.ru.
Отметим, что Шайло – довольно необычный ребенок. С детства первая биологическая дочь Анджелины Джоли интересуется совсем не девчачьими вещами: машинками, самурайскими мечами, любит короткие стрижки и мешковатую одежду. Более того, девочка с трехлетнего возраста утверждает, что ее зовут вовсе не Шайло, а Джон.
Ранее стало известно о завещании Анджелины Джоли. Немалую часть многомиллионного состояния актриса отписала приемному сыну – 17-летнему Мэддоксу. Остальных детей она лишила наследства.
Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли страдает от паралича Белла – эта болезнь влияет на мышцы лица. Звезда Голливуда похудела до 42 килограммов, однако продолжает сниматься.
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