Джоли натравила детей на Питта
Брэд Питт получил право видеться с детьми чаще, но после этого столкнулся с большой проблемой. Старшие наследники – Мэддокс, Пакс и Захара – не хотят видеться с отцом и избегают его. "Эта не та победа, на которую он рассчитывал. Актеру удалось поделить опеку пополам, но он столкнулся с трудностями. Старшие дети не хотят с ним общаться, и это очень расстраивает Брэда. Они на стороне Энджи и всегда были за нее", – рассказал источник, близкий к звезде фильма "Бойцовский клуб".
Друзья Питта уверены, что Джоли настроила детей против отца. "Они уже находятся в том возрасте, когда могут сами принимать решения. Брэд надеется, что они навещают его по собственной воле", – добавил анонимный источник.
В понедельник, 17 декабря, наследники отметили день рождения актера в Лос-Анджелесе. "Дети остались на всю ночь, и для Питта это было очень важно", – передает издание US Weekly. Торжество пропустил Мэддокс, отношения с которым актер уже вряд ли когда-нибудь восстановит. Именно их конфликт во время полета семьи в Америку в сентябре 2016 года мог стать одной из причин развода. "Брэд жалеет о случившемся, но понимает, что восстановить отношения вряд ли удастся. Он не будет беспокоить старшего сына", – сообщил близкий друг звезды.
Близнецы Вивьен и Нокс, к счастью, совсем не пострадали от последствий развода родителей. Они не столкнулись с теми же проблемами, что и старшие ребята, потому что Анджелина Джоли сделала все, чтобы уберечь их от слухов, и не обсуждала с ними разрыв.
Больше всего бывших супругов волнует дочь Шайло. "У нее самый тяжелый опыт. Девочка хочет проводить больше времени с отцом, но в то же время очень боится его. Брэд может быть очень упрямым, но ради ребенка Питт готов измениться", – продолжил источник.
Для того чтобы сблизиться с дочерью, отец вдохновляет ее последовать примеру родителей и стать актрисой. Однако такое вмешательство в жизнь ребенка очень раздражает Энджи, которая считает, что 13-летней девочке еще рано делать первые шаги в киноиндустрии.
Недавно в прессе появились сообщения о том, что причиной развода Анджелины Джоли и Брэда Питта могли стать не только проблемы с алкоголем. Душевное здоровье актера вызывало у многих вопросы. Дети сообщили, что он плохо обращался с матерью, часто был в дурном настроении, а также равнодушно относился к их просьбам. Звезде даже предлагали пойти к психотерапевту во время лечения алкогольной зависимости.
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