Иссохшая Джоли появилась на публике после сообщений о завещании
Актриса, страдающая от паралича Белла, который влияет на мышцы лица, и похудевшая до 42 килограммов, вышла в свет с детьми. Анджелина Джоли отправилась за покупками вместе с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и десятилетним Ноксом. Остальные отпрыски звезды – Мэддокс, Вивьен и Шайло, судя по всему, остались дома.
Анджелина во всем черном выглядела истощенной, если не сказать иссохшей. В сопровождении телохранителей она ходила по бутикам, где примеряла вещи и делала покупки, сообщает The Hollywood Life. На прогулке Джоли много улыбалась. После похода по магазинам знаменитость вместе с детьми села в припаркованный возле торгового центра автомобиль и скрылась в неизвестном направлении.
��️�� #AngelinaJolie in LA with kids pic.twitter.com/SiUuiw3MXB— TrèsAJ�� (@AngelTresJolie) 13 мая 2019 г.
Сейчас 43-летняя Анджелина Джоли переживает сложный период. Недавно она развелась с Брэдом Питтом. Звезда не появляется на светских мероприятиях и мало снимается. Ранее стало известно, что скоро актриса приступит к работе над картиной по мотивам комиксов Marvel под названием "Вечные". Фильм запланирован на 2020 год. Артистка сыграет в нем колдунью.
Напомним, что немалую часть своего многомиллионного состояния в завещании Анджелина Джоли отписала приемному сыну – 17-летнему Мэддоксу. При этом она решила лишить остальных детей наследства.
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