Скелетообразная Джоли вызывает ужас

Вышел трейлер нового фильма о Малефисенте. Анджелина Джоли исполнила в картине главную роль.

Компания Disney выпустила тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Продолжение истории о сказочной злодейке с непростой судьбой выйдет на экраны в октябре. И вновь в этом образе снялась Анджелина Джоли.

В трейлере звезда Голливуда выглядит устрашающе: скелетообразное лицо, рога, сверкающие зеленые глаза. Зрители снова почувствуют убийственную силу героини Джоли, увидят много потрясающих костюмов и спецэффектов, передает телеканал "360".

Отметим, что внешний вид Анджелины и в реальной жизни вызывает опасения. За время изнурительного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом актриса похудела до 42 килограммов. Пользователи Сети всерьез обеспокоены ее здоровьем.

Несмотря на проблемы в личной жизни, звезда держится на плаву. Ранее стало известно, что скоро артистка приступит к работе над картиной по мотивам комиксов Marvel под названием "Вечные". Фильм запланирован на 2020 год. Анджелина Джоли сыграет в нем колдунью.

Напомним, что брак голливудских знаменитостей затрещал по швам в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины непримиримые разногласия с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у Анджелины Джоли лопнуло терпение. Недавно они официально оформили развод.