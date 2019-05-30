Газманов сделал важное заявление о своей опухоли
Артист подтвердил, что летал в Германию, однако было это восемь лет назад. Немецкие врачи вырезали опухоль – гранулему. Информация о том, что она была онкологической, не подтвердилась.
Олег Газманов опроверг распространившиеся в СМИ домыслы о том, что он серьезно болен. "Я сижу перед вами – здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально", – заявил исполнитель во время интервью в программе "Абонент доступен" на латвийском интернет-канале Mix TV.
Певец пояснил, почему делал операцию в Германии. По его словам, в то время российские врачи боялись за нее браться – шансы того, что артист сможет петь, были невелики.
Специалисты посоветовали звезде эксперта в Германии. Газманов добавил, что имеет право на заработанные деньги ехать куда угодно.
Напомним, в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Олег Газманов рассказал о том, что долго принимал опухоль за простуду. "Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться", – сказал певец. Олег Газманов не скрывает, что пережил тогда один из самых тяжелых периодов.
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