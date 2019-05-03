Успенская рассказала о бегстве Алсу после скандала на шоу "Голос. Дети"
Любовь Успенская не в первый раз заступается за Алсу, которую затравили после победы ее дочери в финале шоу "Голос. Дети". Отстранение супруги Яна Абрамова от песенного конкурса Евровидение Успенская сочла чьей-то местью певице. Предполагалось, что именно Алсу будет называть баллы, выставленные участникам от России.
6 сезон шоу "Голос. Дети" завершился громким скандалом. По итогам зрительского голосования победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Перевес в голосах был настолько значительным, что многие сразу заговорили о вбросе или хакерской атаке. За пересмотр результатов выступили и многие звезды шоу-бизнеса, Первому каналу пришлось привлечь к проверке организацию, связанную с Интерполом.
Любовь Успенская одной из первых заступилась за Алсу. Она поздравила Микеллу Абрамову с победой в финале шоу "Голос. Дети". Обладательница премии "Шансон года" отметила, что талантливая Абрамова идет по стопам своей мамы.
Даже поклонники Любови Успенской обрушились на нее с критикой. Они посчитали, что певица не могла не слышать про скандал с вероятной накруткой голосов – так что просто решила "пропиариться", использовав подвернувшийся повод. Некоторых фанатов исполнительницы городских романсов и шансона поздравление в адрес дочери Алсу возмутило настолько, что они пригрозили отписаться от Успенской, пишет Teleprogramma.pro.
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