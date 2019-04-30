Найдено доказательство честной победы дочки Алсу на шоу "Голос. Дети"

Вот уже на протяжении нескольких дней не утихает шумиха вокруг победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на телепроекте "Голос. Дети". Зрители, увидев большой разрыв между девочкой и ее соперниками, высказали убеждение, что голосование "проплачено". Однако не все так однозначно в сложившейся ситуации.

Если верить цифрам прямого эфира от 26 апреля, за Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей – больше, чем за двух других суперфиналистов вместе взятых. Ходили слухи, будто бы Первый канал сообщал об аномальном поведении системы подсчета голосов. Естественно, все это спекуляции.

Действительно, если проанализировать результаты голосования из прошлых сезонов телепроекта, становится понятным, что цифры Микеллы – 56,5% – не являются вопиющими. Более того, в прошлых сезонах некоторые участники получали куда более внушительную поддержку.

Отметим, что, согласно правилам шоу, подсчет ведется по количеству голосов, а не по количеству людей. На сайте Первого канала в разделе "Голос. Дети – 6" прописано, что участникам каждой команды можно отдать не более 20 голосов с одного абонентского номера. При этом алгоритм, предусмотренный голосованием, невозможно обойти и нарушить.

Однако если в ходе расследования все же подтвердится сбой этой системы, справедливо, как утверждают поклонники шоу, провести пересчет голосов. Несомненно одно: оскорбление ребенка в ходе всей этой заварушки недопустимо. Можно только представить, каково сейчас 11-летней Микелле, которая в один миг с вершины счастья, узнав о своей победе, упала на самое дно после того, как на нее обрушилась критика со стороны зрителей.

Впрочем, девочке досталось даже от шоумена Дмитрия Нагиева. В свежем интервью, комментируя ситуацию, он заявил, что победе Микеллы могли способствовать "деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования, людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз".

А вот певицы Любовь Успенская и Валерия убеждены, что дочь Алсу талантливая и победа ее заслуженная. "Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь ее стопам и догоняешь😉Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене🌟 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к наследнице Алсу "королева шансона" в Instagram.

"Микелла очень талантливая девочка, мне очень нравится ее своеобразная манера, в такой манере пела она одна, у нее большой диапазон, голос звучит по всему диапазону, да, были небольшие огрехи, но они были у всех в финале, они дети. Микелла объективно спела хорошо", – оценила девочку Валерия в беседе с РИА Новости. Поддержали Микеллу Абрамову и другие знаменитости.