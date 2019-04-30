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Найдено доказательство честной победы дочки Алсу на шоу "Голос. Дети"

Алсу с дочерью. Фото: instagram.com/alsou_a
Вот уже на протяжении нескольких дней не утихает шумиха вокруг победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на телепроекте "Голос. Дети". Зрители, увидев большой разрыв между девочкой и ее соперниками, высказали убеждение, что голосование "проплачено". Однако не все так однозначно в сложившейся ситуации.
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Если верить цифрам прямого эфира от 26 апреля, за Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей – больше, чем за двух других суперфиналистов вместе взятых. Ходили слухи, будто бы Первый канал сообщал об аномальном поведении системы подсчета голосов. Естественно, все это спекуляции.

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Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Действительно, если проанализировать результаты голосования из прошлых сезонов телепроекта, становится понятным, что цифры Микеллы – 56,5% – не являются вопиющими. Более того, в прошлых сезонах некоторые участники получали куда более внушительную поддержку.

Отметим, что, согласно правилам шоу, подсчет ведется по количеству голосов, а не по количеству людей. На сайте Первого канала в разделе "Голос. Дети – 6" прописано, что участникам каждой команды можно отдать не более 20 голосов с одного абонентского номера. При этом алгоритм, предусмотренный голосованием, невозможно обойти и нарушить.

Однако если в ходе расследования все же подтвердится сбой этой системы, справедливо, как утверждают поклонники шоу, провести пересчет голосов. Несомненно одно: оскорбление ребенка в ходе всей этой заварушки недопустимо. Можно только представить, каково сейчас 11-летней Микелле, которая в один миг с вершины счастья, узнав о своей победе, упала на самое дно после того, как на нее обрушилась критика со стороны зрителей.

Кадр 1tv.ru

Кадр 1tv.ru

Кадр 1tv.ru

Впрочем, девочке досталось даже от шоумена Дмитрия Нагиева. В свежем интервью, комментируя ситуацию, он заявил, что победе Микеллы могли способствовать "деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования, людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз".

А вот певицы Любовь Успенская и Валерия убеждены, что дочь Алсу талантливая и победа ее заслуженная. "Микелла, ты талантливая будущая звездочка: когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь ее стопам и догоняешь😉Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене🌟 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к наследнице Алсу "королева шансона" в Instagram.

"Микелла очень талантливая девочка, мне очень нравится ее своеобразная манера, в такой манере пела она одна, у нее большой диапазон, голос звучит по всему диапазону, да, были небольшие огрехи, но они были у всех в финале, они дети. Микелла объективно спела хорошо", – оценила девочку Валерия в беседе с РИА Новости. Поддержали Микеллу Абрамову и другие знаменитости.

Автор: Олег Райцин30 апреля 2019, 16:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многодетные звездные мамы

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну если нет у неё голоса зачем пишете девочка талантливая не смешите весь народ слышал этот талант самим не смешно !!! До таланта ей ой как далеко ещё надо поучится пока голоса нет !!!и ненадо ребёнку внушать что она талант все придёт с годами если придёт конечно
Гость
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Успенская свою дочку фриком сделала и ещё бездарность поддерживает лицемерка
Гость
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Гость
Даже не сомневаюсь что эта "победа" устроена/проплачена. Дети олигархов становятся директорами крупнейших предприятий, хотя не понимают в производстве НИЧЕГО. Дети певцов и артистов, становятся певцами и артистами. Дети депутатов становятся депутатами. Деньги это УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ современной россии.
Я всегда говорю,что им надо организовать курсы и учить нас детей делать успешными,а то наши бездари,а их дети управляют банками,возглавляют холдинги,становятся сенаторами и депутатами (Арашуков в 17 лет), успешными певцами и актерами. Вот как так воспитать? Помогите.
Гость
Ответить
Цитата"Можно только представить, каково сейчас 11-летней Микелле, которая в один миг с вершины счастья, узнав о своей победе, упала на самое дно после того, как на нее обрушилась критика со стороны зрителей." А почему автора этой заметки не волнует состояние проигравших детей???? Или раз они не дети миллиардеров и наплевать на них?? Они и их близкие ведь не глухие и слышат разницу.Так почему о них никто не говорит, что у них отняли веру в честность и справедливость, в их талант и отняли победу?? А Микеле папа-миллиардер еще купит какую-нибудь радость.
Гость
Ответить
Такие посредственности как Валерия и Успенская конечно не заинтересованы, чтобы талантливые мальчики из этого шоу Голос стали им конкурентами.Вот и нахваливают такую же посредственность Микелу. Неужели не понятно это????.А Алсу хочу сказать- ПОЗОРИЩЕ!!!
Внимательный читатель
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Несомненно одно: оскорбление ребенка в ходе всей этой заварушки недопустимо.
----------------------
Несомненно одно: взрослым, организовавшим нечестное голосование, недопустимо прикрываться ребёнком.
Гость
Ответить
<цензура>
Гость
Ответить
Если сравнивать исполнения финалистов, то Максим конечно победил, а что там и как сработал-позоруха. Девочку жаль, а кто подстроил все это мерзавцы
какие мерзкие комментарии всегда на этом сайте! нет у людей ни совести ,ни сострадания,ни человечностиГость
Ответить
Гость
уже по всем новостям пишут: "Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе". наберите в интернете. Обязали отсылать смс за эту бездарь и по 3000р
Любовь Успенская! вы лучше о своей дочери побеспокойтесь,чем защищать несправедливость и непорядочность.
Гость
Ответить
Гость
Как вам не стыдно такое писать! Кому это надо? Это что вопрос жизни и смерти? А вы свои гнилые лицемерные фантазии тут лепите? Пересчитают и все станет на свое место. Но такие люди вроде вас никогда не успокоятся!
Это им должно быть стыдно пихать свою посредственность в конкурс и ещё петь не самой в слепых прослушиваниях. Это они лицемеры. А вы их проплаченный жополиз. Стыдно должно быть вам!
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