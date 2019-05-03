К пострадавшей в аварии МакSим пригласили священника
Серьезно пострадавшая в автокатастрофе певица Макsим вынуждена оставаться под наблюдением врачей. Исполнительница разбилась по дороге в аэропорт за границей. Около двух недель она пролежала в клинике в другой стране, а теперь на частном самолете ее перевезли в Москву, сообщает портал "7 Дней".
Издание также публикует снимки и видеоролик с певицей. На кадрах МакSим находится в палате в одной из столичных клиник и скрывает лицо. На кушетке рядом с ней сидит православный священник.
Перед майскими праздниками исполнительница через своего представителя Маргариту Соколову обратилась к поклонникам, заявив, что все еще плохо себя чувствует, однако идет на поправку. МакSим доложила фанатам, что исправно выполняет все назначения лечащего персонала и рассчитывает на свое скорое выздоровление.
Ранее сообщалось, что в результате аварии певица получила серьезные повреждения – все тело певицы покрыли гематомы. Более того, появлялась информация, что Макsим потеряла кратковременно потеряла память и несколько дней приходила в себя после случившегося.
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