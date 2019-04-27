Заподозренную в обмане МакSим оставили в больнице на месяц
Состояние МакSим после ДТП не критичное – тем не менее, требует пристального внимания врачей. Так что медики не намерен отпускать певицу домой в ближайшее время – по крайней мере, до 20-х чисел мая.
"Переломов у нее нет, лишь сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей. Она также ударилась подбородком, а потому сейчас ей трудно разговаривать", – сообщила порталу Teleprograma.pro директор МакSим Маргарита Соколова.
О том, что МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, стало известно 23 апреля. Артистка торопилась в Москву, чтобы успеть на съемки своего нового клипа "Абонент недоступен". Певицу сразу доставили в больницу, где диагностировали многочисленные ушибы и начали лечение. Однако вскоре у артистки начался мощный воспалительный процесс.
Соколова рассказала, что она договаривается о переносе концертов попавшей в ДТП МакSим на более поздние сроки. Марина будет находиться на реабилитации.
Напомним, после того, как поступили сообщения о ДТП с участием МакSим, некоторые заподозрили певицу, что все сделано ради пиара. Сценарий нового клипа певицы "Абонент недоступен" построен вокруг такой же аварии. Злопыхатели решили, что ДТП с МакSим инсценировано ради рекламы этого ролика. Представители певицы назвали эти сообщения бредом.
Певица подала знак на Страстной неделе
Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Артистка опубликовала фото с новым членом семьи в соцсети
Кончина актрисы глубоко символична
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
дочь строит глазки моему мужу
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
Не предложил выплатить мою ипотеку
О размере, ... нравится девушкам
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Ищу девушку
Где найти достойную женщину?
Вопрос админу
бедный муж
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
гиперактивные дети,что это?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Как часто ранние браки распадаются?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
Какая диета при колите кишечника?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?