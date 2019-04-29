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Шоу-бизнес

МакSим впервые рассказала о страшном ДТП

МакSим. Фото: www.globallookpress.com
Певица МакSим вышла на связь спустя неделю после страшной автомобильной аварии. Артистка до сих пор находится в больнице. 
прочитано 740 раз

Певица МакSим впервые прокомментировала страшную аварию, в которую попала 23 апреля. Девушка сильно пострадала – в Сети ранее появились фотографии многочисленных гематом, которые буквально покрыли все ее тело. Сообщалось, что после ДТП у МакSим наблюдалась кратковременная потеря памяти.

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Певица МакSим лишилась памяти после ДТП

Известно, что авария произошла по пути в аэропорт – Марина должна была лететь в Москву на съемки нового клипа "Абонент недоступен", далее у нее был запланирован масштабный гастрольный тур. Но все пришлось перенести. В больнице певица пробудет как минимум до середины мая. 

"Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось, – поделилась со Starhit МакSим. – Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете". 

Она добавила, что боль начала чувствовать только в больнице, когда увидела, что все ее тело покрыто синяками и гематомами. На фоне таких травм у МакSим начался сильный воспалительный процесс, поднялась температура. Родственники пытались не афишировать случившееся, поскольку врачи не давали никаких конкретных прогнозов. 

"Только в клинике осознала, как тело буквально ломит, – призналась Марина. – Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй".

Она добавила, что ей безумно жаль, что приходится переносить и гастрольный тур, и съемки клипа. Но все запланированное обязательно будет выполнено, уверяет певица.

29 апреля 2019, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Циник
Ответить
Может хоть кто-нибудь расскажет в каком городе это произошло? Какая больница?
На всех сайтах сплошная дословная копипаста.
Гость ГУЗЕЛЬ
Ответить
Бухать певичке надо меньше. Позорница!
1

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