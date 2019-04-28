Певица МакSим лишилась памяти после ДТП

МакSим серьезно пострадала. Врачи не давали никаких прогнозов.

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала подробностями аварии, в которой недавно пострадала артистка. Родные исполнительницы не хотели афишировать ЧП, так как врачи не давали никаких прогнозов.

МакSим разбилась за границей по дороге в аэропорт. Артистка находилась в такси, водитель которого превысил скорость. В итоге машину занесло на скользкой дороге и она несколько раз ударилась о барьерное ограджение.

Певица, к счастью, была пристегнута и занимала место на заднем сидении. В момент аварии артистка получила множественные гемотомы, а также сотрясение мозга. Кроме того, у неё пока нарушена речь – она с трудом общается с окружающими. Помимо этого на фоне полученных травм у неё начался воспалительный процесс.



"Она была в шоковом состоянии – у неё была кратковременная потеря памяти от ударов, – рассказала Соколова в программе "Ты не поверишь!". – Она даже не понимает, было это или нет..." Постепенно память звезды будет восстанавливаться, однако это не быстрый процесс. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Интересно, что менеджер МакSим не раскрывает другие детали аварии. Она не смогла рассказать о том, в какой стране находится певица. Известно только, что артистка поддерживает связь с близкими, а с её двумя дочками – 10-летней Александрой и четырехлетней Марией занимаются родители исполнительницы. По словам директора, МакSим уехала за границу с частным визитом. Однако другие детали поездки остались засекречены. Фанаты недоумевают и не могут понять, почему менеджер артистки не рассказывает журналистам всей правды.