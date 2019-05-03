Киркоров влез в грязный скандал вокруг дочери Алсу
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров отметил свой день рождение в Арабских Эмиратах. На банкете по случаю торжества в одном из самых шикарных отелей мира присутствовали такие знаменитости как спутница артиста диджей Катя Гусева, певица Жасмин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, певица Полина Гагарина, телеведущая и певица Елена Север с мужем Владимиром Киселёвым.
Во время одного из тостов Киркоров обратился к напутствием к сыновьям последней и детям основателя группы "Земляне" – молодым исполнителям Юркиссу и Владимиру. Он привел в пример скандальную историю с дочерью Алсу и призвал родителей к повышенной ответственности.
"Посмотрите, что произошло с дочкой Алсу Микеллой. Ведь девочка эта – не самая плохая певица. Но вот посмотрите на её примере, что творят с детьми известных людей и их родственниками. На вас двойная ответственность, но я уверен, вы выдержите", – цитирует Киркорова "Комсомольская правда".
По словам поп-короля, Микелла не самая плохая певица, однако знаменитостям всегда "достается от прессы", и необходимо уметь выдерживать это давление.
Скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой не стихает уже несколько дней. Как ранее сообщали "Дни.ру", на фоне происходящего шеф-редактор программы "Голос. Дети" Александр Подъяпольский был госпитализирован с инфарктом. Первый канал тем временем проводит проверку результатов голосования.
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