Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты
Телечиновники понимают, что этот скандал просто так не замять, что нужна какая-то реакция, дабы успокоить общественность, которая считает, будто победа дочери Алсу была куплена. Непременно последуют отставки, если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей.
Шеф-редактор программы "Голос. Дети" Александр Подъяпольский всю эту историю принял очень близко к сердцу. Ведь тень может быть брошена и на него. Итог – инфаркт, в результате которого правая рука главы дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, как называют Подъяпольского, теперь в реанимации в тяжелом состоянии.
О случившимся рассказала его супруга – ведущая "Русского радио" Алена Бородина. "Инфаркт. Это так страшно... Почти 4 года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера... Сашка.... Спасибо всем врачам и медсестрам кардиореанимации Больницы номер 20. Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого Канала и Елене Васильевне Малышевой – всем, кто оперативно вмешался и помог – вы спасли моего мужа. Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", – написала Бородина на своей странице в социальной сети Instagram.
Косвенно Алена подтвердила, что причиной инфаркта стало волнение последних дней "Мужчины! Вы не представляете, как нужны своим женщинам и детям! Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром", – считает она.
Напомним, за Микеллу Абрамову в финале "Голос. Дети" поступило 145451 голосов. Руководитель Первого канала Константин Эрнст назвал итоги голосования "аномальными" и инициировал масштабную проверку после победы дочери Алсу.
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