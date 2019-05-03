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Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты

Алсу. Фото: www.globallookpress.com
В последние дни на Первом канале многие живут на валидоле и успокоительных. Всему причиной – скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". На телеканале идут масштабные проверки, привлечен даже партнер Интерпола!
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Телечиновники понимают, что этот скандал просто так не замять, что нужна какая-то реакция, дабы успокоить общественность, которая считает, будто победа дочери Алсу была куплена. Непременно последуют отставки, если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей.

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Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Шеф-редактор программы "Голос. Дети" Александр Подъяпольский всю эту историю принял очень близко к сердцу. Ведь тень может быть брошена и на него. Итог – инфаркт, в результате которого правая рука главы дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, как называют Подъяпольского, теперь в  реанимации в тяжелом состоянии. 

О случившимся рассказала его супруга – ведущая "Русского радио" Алена Бородина. "Инфаркт. Это так страшно... Почти 4 года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера... Сашка.... Спасибо всем врачам и медсестрам кардиореанимации Больницы номер 20. Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого Канала и Елене Васильевне Малышевой – всем, кто оперативно вмешался и помог – вы спасли моего мужа. Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", – написала Бородина на своей странице в социальной сети Instagram.

Косвенно Алена подтвердила, что причиной инфаркта стало волнение последних дней "Мужчины! Вы не представляете, как нужны своим женщинам и детям! Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром", – считает она. 

Напомним, за Микеллу Абрамову в финале "Голос. Дети" поступило 145451 голосов. Руководитель Первого канала Константин Эрнст назвал итоги голосования "аномальными" и инициировал масштабную проверку после победы дочери Алсу.

Автор: Иван Губкин3 мая 2019, 10:18

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Из-за таких как вы, люди попадают в реанимацию. Какие-то бесноватые и пустословный обвинения. Помолчите лучше, займитесь своей жизнью, псевдоправдолюбцы. Если что-то не так было в голосовании, то комиссия разберётся без вашего гнусного вмешательства.
Да слушать было противно.как она"говорит" ,а не поет
Гость
Ответить
Почему же Алсу молчит? Выступила бы с дочкой и отказалась бы от приза. Были бы одни только финалисты, а приз разделили бы.
Гость
Ответить
А где же во время голосования были поклонники других финалистов? Почему не голосовали?
Гость
Ответить
Гость
Нужно свою работу делать честно и тогда не будет проблем.
Из-за таких как вы, люди попадают в реанимацию. Какие-то бесноватые и пустословный обвинения. Помолчите лучше, займитесь своей жизнью, псевдоправдолюбцы. Если что-то не так было в голосовании, то комиссия разберётся без вашего гнусного вмешательства.
Гость
Ответить
Нужно свою работу делать честно и тогда не будет проблем.
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