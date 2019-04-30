"Мой король": Бузова пообещала Киркорову страстный танец
Ведущая телестройки "Дом-2" Ольга Бузова присоединилась к чествованию короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в связи с его 52-м днем рождения.
Бузова опубликовала в своем Instagram несколько снимков, на которых она кружится в страстном танце с Киркоровым на вертолетной площадке. На фото поющая ведущая предстала в вечернем синем платье в пол, артист же – в смокинге с бабочкой. Бузова призналась, что не смогла выбрать лучшую фотографию.
"Мой король @fkirkorov с днём Рождения! Всё сказала тебе в вотс ап. Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу. Надеюсь, мы не раз ещё закружимся в танце (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост ведущая, отметив, что сегодня артиста поздравляет вся страна.
Ранее на своей официальной страничке в Instagram поп-короля поздравила Алла Пугачева. Она разместила фотографию, на которой запечатлен гордый Филипп Киркоров. Примадонна нивелировала пафос снимка ироничной подписью. "С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше❤", – пожелала Алла Пугачева.
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