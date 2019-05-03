Волочкова порадовалась жизни без дочери
Балерина Анастасия Волочкова, судя по ее Instagram, проводит майские праздники в Москве одна. И этому рада – танцовщица опубликовала в своем блоге снимок дочери Ариадны вместе с бабушкой, подписав, что они находятся в Санкт-Петербурге.
"Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома", – пишет Волочкова.
Скандально известная балерина, чья жизнь буквально расписана по минутам (ежедневно – многочасовые тренировки, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии свой фирменный продольный шпагат) и состоит из благотворительных концертов, посещений салонов красоты, конноспортивного комплекса и монастырей, уже не первый раз отправляет дочку с бабушкой в путешествие.
Ранее Анастасия Волочкова признавалась, что у нее с матерью довольно непростые отношения. По ее мнению, родительница всеми способами пыталась "убить ее карьеру". Возможно потому, что в свое время Тамара Владимировна сама мечтала стать балериной, но у нее ничего не вышло, рассказывала Волочкова.
Однако со временем вражда с матерью, судя по всему, сошла на нет. Бабушка довольно много времени проводит с внучкой, появляется в гостях и у дочери в загородном особняке.
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