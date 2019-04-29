Волочковой требуется срочная операция

Врач-специалист убежден: Анастасии Волочковой нужна операция. Что именно требуется сделать, медик рассказал в откровенном интервью.

Анастасии Волочковой 43 года. По мнению пластического хирурга, скандально известной балерине требуется сделать операцию, чтобы как можно дольше радовать общественность своей красотой. "Анастасии нужно задуматься о подтяжке лица. Возможно, ей потребуется и верхняя блефаропластика, потому что веки у Анастасии достаточно тяжелые. И брыли на лице очень заметны. Брыли – это кожа, свисающая от уголков рта вниз с переходом на подбородочную зону", – цитирует эксперта "Собеседник".

По мнению специалиста, артистке самое время обратиться за помощью к пластическому хирургу. "В наше время подтяжку лица делают начиная с 35 лет, если на то есть показания! У всех кожа разная, и нередки случаи, когда даже в молодом возрасте она становится дряблой и провисает", – заключил медик.

Сама Анастасия Волочкова в интервью не раз утверждала, что ни лица, ни прочих частей ее тела не касалась рука пластического хирурга. Дескать, все, что она демонстрирует, позируя в микроскопических купальниках на том или ином пляже, а частенько и во дворе дома – ей подарила природа. Кроме того, заявила балерина, она следит за собой: занимается балетом и прочими физическими нагрузками по нескольку часов в день, а также окунается в ледяную купель. К тому же Анастасия Волочкова обожает париться в бане, что тоже способствует тонусу кожи. Одним словом, балерина собой очень довольна.

К слову, пару лет назад разразился скандал. Один из бывших участников телепроекта "Дом-2", покинув Стройку любви, стал работать с пластическими хирургами. Одного из них он и решил сосватать Анастасии Волочковой. Та, услышав о предложении, не стала церемониться и послала выходца из "Дома-2" по всем известному адресу.