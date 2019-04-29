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Шоу-бизнес

Волочковой требуется срочная операция

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Врач-специалист убежден: Анастасии Волочковой нужна операция. Что именно требуется сделать, медик рассказал в откровенном интервью.
прочитано 4340 раз

Анастасии Волочковой 43 года. По мнению пластического хирурга, скандально известной балерине требуется сделать операцию, чтобы как можно дольше радовать общественность своей красотой. "Анастасии нужно задуматься о подтяжке лица. Возможно, ей потребуется и верхняя блефаропластика, потому что веки у Анастасии достаточно тяжелые. И брыли на лице очень заметны. Брыли – это кожа, свисающая от уголков рта вниз с переходом на подбородочную зону", – цитирует эксперта "Собеседник".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

По мнению специалиста, артистке самое время обратиться за помощью к пластическому хирургу. "В наше время подтяжку лица делают начиная с 35 лет, если на то есть показания! У всех кожа разная, и нередки случаи, когда даже в молодом возрасте она становится дряблой и провисает", – заключил медик.

Сама Анастасия Волочкова в интервью не раз утверждала, что ни лица, ни прочих частей ее тела не касалась рука пластического хирурга. Дескать, все, что она демонстрирует, позируя в микроскопических купальниках на том или ином пляже, а частенько и во дворе дома – ей подарила природа. Кроме того, заявила балерина, она следит за собой: занимается балетом и прочими физическими нагрузками по нескольку часов в день, а также окунается в ледяную купель. К тому же Анастасия Волочкова обожает париться в бане, что тоже способствует тонусу кожи. Одним словом, балерина собой очень довольна.

К слову, пару лет назад разразился скандал. Один из бывших участников телепроекта "Дом-2", покинув Стройку любви, стал работать с пластическими хирургами. Одного из них он и решил сосватать Анастасии Волочковой. Та, услышав о предложении, не стала церемониться и послала выходца из "Дома-2" по всем известному адресу.

Автор: Наталья Аряева29 апреля 2019, 16:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сволочковой надо делать трепанацию,а не пластику.
Залезть в мозги и вправить их.
Гость
Ответить
Ей нужна операция по пересадке куриных мозгов
Гость
Ответить
Ну все! Волочкова этого пластического хирурга съест вживую или удушит шпагатом.
1

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