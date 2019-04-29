Волочковой требуется срочная операция
Анастасии Волочковой 43 года. По мнению пластического хирурга, скандально известной балерине требуется сделать операцию, чтобы как можно дольше радовать общественность своей красотой. "Анастасии нужно задуматься о подтяжке лица. Возможно, ей потребуется и верхняя блефаропластика, потому что веки у Анастасии достаточно тяжелые. И брыли на лице очень заметны. Брыли – это кожа, свисающая от уголков рта вниз с переходом на подбородочную зону", – цитирует эксперта "Собеседник".
По мнению специалиста, артистке самое время обратиться за помощью к пластическому хирургу. "В наше время подтяжку лица делают начиная с 35 лет, если на то есть показания! У всех кожа разная, и нередки случаи, когда даже в молодом возрасте она становится дряблой и провисает", – заключил медик.
Сама Анастасия Волочкова в интервью не раз утверждала, что ни лица, ни прочих частей ее тела не касалась рука пластического хирурга. Дескать, все, что она демонстрирует, позируя в микроскопических купальниках на том или ином пляже, а частенько и во дворе дома – ей подарила природа. Кроме того, заявила балерина, она следит за собой: занимается балетом и прочими физическими нагрузками по нескольку часов в день, а также окунается в ледяную купель. К тому же Анастасия Волочкова обожает париться в бане, что тоже способствует тонусу кожи. Одним словом, балерина собой очень довольна.
К слову, пару лет назад разразился скандал. Один из бывших участников телепроекта "Дом-2", покинув Стройку любви, стал работать с пластическими хирургами. Одного из них он и решил сосватать Анастасии Волочковой. Та, услышав о предложении, не стала церемониться и послала выходца из "Дома-2" по всем известному адресу.
Артистка дала откровенное интервью
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Телеведущая отдохнула в Подмосковье в компании известного мужчины
Началось расследование странной победы девочки на шоу "Голос"
Популярные темы форума
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
Собачники афигели
Не предложил выплатить мою ипотеку
Жениться лучше на мусульманке.
Почему осуждают?
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
бедный муж
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Беременна от бывшего
Квартира Началовой Юлии
Переспали на первом свидании
Как вы относитесь к Лопыревой?
Голливудская диета
Диета на кашах