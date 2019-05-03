Стало известно о проблемах в семье Гагариной
Полина Гагарина показала свое истинное лицо, когда взялась подражать Анастасии Волочковой. Певица делает сахарное лицо на публике, снимается всей семьей в рекламе йогурта – но время от времени природная натура вылезает и берет свое, пишет популярный блогер.
"Полина пьяная выскакивает из бизнес-класса к народу, чтобы порадовать его песней и пляской... Лучше всего понять человека можно по тому, кому он подражает", – комментирует появление в соцсети снимка со шпагатом артистки Лена Миро.
Блогер рассуждает о причинах тех проблем в воспитании дочери Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которыми делился в соцсетях супруг певицы. "Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом. И откуда только Миюша такие слова узнала", – напоминает Миро пост Исхакова.
Ничего удивительного в таком поведении ребенка Полины Гагариной блогер не видит. "Если в семье мама падает на пол, закатывает истерики, орет матом, а папа отвечает на запросы жены тем же самым, то и ребенок будет вести себя соответствующе, копируя поведение мамы и папы", - отмечает Миро (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). "Откуда такие слова узнала? Ну, вообще, в два года ребенок говорит лишь то, что слышит", – считает блогер.
Еще больше Лену Миро поразили набежавшие в пост с советами "инстаграм-мамочки". Как выяснилось, они сталкиваются с теми же проблемами – дети так же ругаются матом и "сучат ножками-ручками". Блогер уверена, что такое поведение у детей появляется, когда мать смотрит "Дом-2", а вместо сказки на ночь ребенку прокручивает ленту Instagram.
В семьях, где детей воспитывают и любят, где родители не ругаются матом, а разговаривают достойно, дети в два года ведут себя адекватно, комментирует Лена Миро жалобы Полины Гагариной. Блогер не знает, чего можно ожидать от поколения детей, "зачатых после просмотра "Дома-2" и воспитанных инста-мамочкой". Миро предполагает, что ничего хорошего.
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