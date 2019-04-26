Страдающей Гагариной предложили облиться водкой
Полина Гагарина получила возможность отдохнуть от выступлений. Однако певицу подстерегла неприятность: она серьезно заболела. Усугубил ситуацию тот факт, что занедужила артистка накануне дня рождения дочери.
Исполнительница так расстроилась, что обратилась за помощью к подписчикам. "Болеть на отдыхе – это супермегашит. Особенно, когда завтра у дочки день рождения. Может, вы мне своей доброй оздоровительной энергией поможете?" – спросила она в Instagram.
В ответ Полина Гагарина получила несколько довольно сомнительных советов. Например, такой: "Если с температурой – то футболку на ночь водкой смочить, на себя натянуть и под одеяло. Быть готовым ночью поменять постельное белье".
Большинство поклонников поддержали певицу. Они отметили, что в последнее время у Полины Гагариной была слишком большая нагрузка, и пожелали скорейшего выздоровления, передает Пятый канал.
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