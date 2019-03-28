Гагарина потрясла снимком без косметики
День рождения Полина Гагарина отметила в столице Белоруссии. Певица дала сольный концерт на "Минск-арене". Выступление, естественно, прошло при полном аншлаге.
Фанаты 32-летней Полины Гагариной убедились: артистка так же свежа и красива, как в 23 года. На снимке, где певица запечатлена на фоне воздушных шаров, она выглядит совсем юной.
Исполнительницу поздравили не только поклонники, но и коллеги. "Обожаю твой ангельский голос и тебя обожаю! Ты талантлива и красива – душой и телом!" – написал Филипп Киркоров. "С днем рождения, Полечка! И с Днем театра! Каждая твоя песня – это потрясающий спектакль! Каждая встреча с тобой – это радость!" – цитирует Игоря Верника Пятый канал.
Полина Гагарина недавно вернулась из Поднебесной, где отметилась в шоу Singer, похожем на отечественную программу "Голос". На репетициях она получила травму спины и вышла на сцену, превозмогая боль. Лечиться пришлось с помощью иглоукалывания.
В китайском шоу, где участвовала Полина Гагарина, заняты не любители, как в "Голосе", а профессионалы. В конкурсе выступают интернациональные артисты. Согласно условиям, они не могут исполнять свои песни – только признанные международные хиты. Полине Гагариной местные жители дали прозвище Стеклянная Сестра, которым теперь пользуется вся семья звезды.
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