"Жалкие ничтожества": муж набросился на обидчиков Гагариной

В Китае завершился песенный конкурс, по результатам которого Полина Гагарина заняла пятое место. По этому поводу она получила множество комментариев, причем далеко не положительных. На защиту артистки встал муж, фотограф Дмитрий Исхаков.

Шоу The Singer похоже на популярный в России "Голос", но в китайском варианте там участвуют профессиональные исполнители. Полина Гагарина несколько месяцев летала из России в КНР и обратно, чтобы достойно представить нашу страну на международной арене, и в итоге заняла пятое место.

Не все интернет-пользователи нашли слова поддержки для Полины. Некоторые крайне негативно высказались в ее адрес. На защиту певицы встал муж, известный фотограф Дмитрий Исхаков. "Все те, кто находит удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю, – жалкие ничтожества", – написал он на своей официальной странице в Instagram.

Дмитрий попытался объяснить хейтерам, сколько сил и времени Полина потратила на то, чтобы представить Россию. "Вы понятия не имеете, сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю, по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне", – подчеркнул Исхаков.

Он отметил талант и трудолюбие Гагариной, а также невнимание журналистов к международному шоу: "Одна маленькая и хрупкая девочка, наделенная невероятной силой и талантом, сгорая каждый раз на сцене, тащит на своих плечах все это. Без особой поддержки. Наши СМИ как-то все это игнорируют, а мне думается, зря..."

Зато на YouTube по достоинству оценили выступления певицы, сообщил Дмитрий. "Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звезд, не уступая, а часто и превосходя многих, и испытывают очень дефицитное сейчас чувство гордости за такое представительство на международном уровне", – заявил фотограф.

Он обратился к хейтерам, не скрывая иронии. "Пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые комментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счет артиста, отводите душу, но всем глубоко ***. Peace", – заключил супруг Полины Гагариной.