"Жалкие ничтожества": муж набросился на обидчиков Гагариной
Шоу The Singer похоже на популярный в России "Голос", но в китайском варианте там участвуют профессиональные исполнители. Полина Гагарина несколько месяцев летала из России в КНР и обратно, чтобы достойно представить нашу страну на международной арене, и в итоге заняла пятое место.
Не все интернет-пользователи нашли слова поддержки для Полины. Некоторые крайне негативно высказались в ее адрес. На защиту певицы встал муж, известный фотограф Дмитрий Исхаков. "Все те, кто находит удовольствие в том, чтобы написать гадость или оскорбить мою Полю, – жалкие ничтожества", – написал он на своей официальной странице в Instagram.
Дмитрий попытался объяснить хейтерам, сколько сил и времени Полина потратила на то, чтобы представить Россию. "Вы понятия не имеете, сколько требуется усилий, воли, упрямства, труда, таланта и веры, чтобы летать несколько месяцев подряд, каждую неделю, по 20 часов в один конец, выступать одной на чужом поле, в незнакомой среде, выдавать эмоции, качество, шоу, костюмы и живой звук на мировом уровне", – подчеркнул Исхаков.
Он отметил талант и трудолюбие Гагариной, а также невнимание журналистов к международному шоу: "Одна маленькая и хрупкая девочка, наделенная невероятной силой и талантом, сгорая каждый раз на сцене, тащит на своих плечах все это. Без особой поддержки. Наши СМИ как-то все это игнорируют, а мне думается, зря..."
Зато на YouTube по достоинству оценили выступления певицы, сообщил Дмитрий. "Люди видят, что Поля работает на уровне самых лучших мировых звезд, не уступая, а часто и превосходя многих, и испытывают очень дефицитное сейчас чувство гордости за такое представительство на международном уровне", – заявил фотограф.
Он обратился к хейтерам, не скрывая иронии. "Пожалуйста, не утруждайте себя, не надо писать дерьмовые комментарии. Вам кажется, что вы таким образом возвышаетесь за счет артиста, отводите душу, но всем глубоко ***. Peace", – заключил супруг Полины Гагариной.
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