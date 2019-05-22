Малахову сильно досталось из-за детской порнографии

Андрея Малахова уличили в рекламе детской порнографии. Зрители с удивлением узнали в героине очередной программы, представленной как девушка с трудной судьбой, звезду соцсетей с сомнительной репутацией.

Темой программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" стала история о фотографе, продававшем в Сети снимки обнаженных девочек. "Пять лет назад Новосибирский суд вынес обвинительный приговор 58-летнему Сергею Кропочкину. На протяжении 15 лет он представлялся фотографом модельного агентства и заманивал к себе несовершеннолетних девочек", – сообщил зрителям ведущий.

В кадре появилась героиня программы, пострадавшая от действий фотографа-извращенца. Девушка сообщила о своей о нелегкой судьбе. Однако завсегдатаи соцсетей узнали в ней Марию Бабко – как утверждает "Медиакиллер" в "Яндекс. Дзен", особу, в Сети весьма известную.

"Думаю, ему самому было неприятно так со мной поступать, но в итоге он объяснял, как это делать, потому что это был мой первый сексуальный опыт", – рассказала печальную историю Мария. Однако автор статьи уверен, что девушка лукавит: судя по поведению, она не особо переживает о рано начавшейся сексуальной жизни. В соцсети "ВКонтакте" Мария пытается заработать, на чем только можно.

Бабко, появившаяся в программе Малахова, приобрела популярность еще в то время, когда снятые фотографом-извращенцем видео и снимки попали в Сеть. А после нашумевшего процесса Мария быстро вернулась в соцсети. Она активно ведет страницы в Instagram и "ВКонтакте". Девушка принимает заказы на сигны. Это фотография знаменитости с написанным именем заказчика. В случае с Марией – снимок девушки в нижнем белье с именем заплатившего, написанном прямо на теле модели.

Как утверждается в статье, "Маша с тяжелым детством" активна и в Telegram. Героиня передачи Андрея Малахова просит подписчиков помочь ей деньгами - высылая взамен фотографии эротического содержания. Если все изложенное в статье соответствует действительности, то и без того пошатнувшейся репутации Малахова будет нанесен еще больший урон.