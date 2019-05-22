"Вы обкурились?": взбешенный Малахов обрушился на нерадивую мать

Не так давно Сеть шокировала запись с камер видеонаблюдения, на которой 21-летняя девушка заходит в одну из московских поликлиник с ребенком на руках, а спустя четыре минуты выходит одна. Шоумен Андрей Малахов нашел горе-мамашу, которая бросила двухлетнюю дочь на произвол судьбы. В сегодняшнем выпуске передачи "Прямой эфир" телеведущий попытался выяснить, что толкнуло молодую женщину на преступление.

В студии ток-шоу появилась бабушка малышки Наталья Заводная. Она заявила, что планирует забрать девочку. Женщина не понимает, почему ее дочь Мария Рудницкая поступила так безответственно, ведь материальных проблем в их семье не было.

В сегодняшнем выпуске "Прямого эфира" также выяснилось, что Мария родила от уголовника и в свидетельстве о рождении малышки в графе "Отец" стоит прочерк. По словам Натальи Заводной, она занималась воспитанием внучки, пока дочь устраивала личную жизнь.

В студии появилась сама нерадивая родительница. Присутствующие Марию Рудницкую встретили шквалом негодования.

"Что-то произошло не так, что-то щелкнуло не там, где нужно. Я поняла, что не могу дать своему ребенку то, что могут дать другие. Это государственное учреждение, я знала, что там ей ничего не будет. Я не планировала это делать", – заявила Рудницкая Малахову.

Шоумен не скрывал эмоций. "Вы обкурились? Обпились? Что там произошло?" – кричал взбешенный ведущий на гостью. Малахов предположил, что новый молодой человек заставил Марию избавиться от ребенка.

Молодая мать опровергла домыслы телеведущего, заявив, что на нее нашло "затмение". Своего возлюбленного Рудницкая выгораживала.

В целом присутствующие на съемках "Прямого эфира" были настроены враждебно. Эксперты ток-шоу призывали лишить Марию Рудницкую родительских прав.

"То, что сделала ты… Я не жду от тебя слез и раскаяния, но, мне кажется, что ты должна зайти в храм и попросить прощения перед Вселенной за свой поступок, а прежде всего – перед своей дочерью. Она не понимает, чем провинилась, что оказалась одна в поликлинике, имея такое количество теть, бабушек и родственников, – это история глобального пофигизма", – резюмировал ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов.