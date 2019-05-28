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Кейт Миддлтон предоставила доказательства своего интересного положения

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Первые слухи о беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон появились еще в феврале. Накануне стали известны подробности, раскрывающие эту интригу.
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Предположения об интересном посыпались после поездки принца Ульяма и Кейт Миддлтон в Северную Ирландию. Там герцогиня долго сюсюкалась с пятимесячным малышом во время общения с народом., чем вызвала волну подозрений.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

После этого на вопрос о четвертом ребенке Кейт ответила уклончиво. "Я думаю, что Уильям был бы немного обеспокоен", – отметила она.

Однако 17 марта герцогиня Кембриджская поставила окончательную точку в предположениях фанатов. Во время празднования дня святого Патрика Миддлтон пила пиво. Очевидно, будучи беременной, она бы ни за что не позволила себе алкоголь.

Ранее сообщалось, что Кейт собирается надеть тиару принцессы Дианы на банкет в честь официального визита президентской семьи США в Великобританию. Также на это украшение претендовала Меган Маркл, жена принца Гарри, по данным ТВЦ.

Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Жена подарила супругу сына. Мальчика назвали Арчи Харрисоном.


Автор: Екатерина Плискина28 мая 2019, 14:29
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