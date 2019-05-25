"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
Писательница Эндрю Мортон в книге "Уильям и Кэтрин" рассказала о том, что в 2007 году внук королевы столкнулся с серьезным выбором. "Кейт Миддлтон надеялась, что принц будет выполнять перед ней определенные обязательства, однако сам внук королевы не был готов к серьезным отношениям", – заявила литератор.
По ее мнению, влюбленным помешали близкие друзья принца Уильяма – офицеры Blues and Royals. "Они были уверены, что внук королевы найдет себе более достойную подругу. Ему приходилось совмещать отношения и пьяные вечеринки в компании армейских друзей", – отметила писательница.
Принц Уильям нередко мог вести себя грубо и непозволительно по отношению к будущей супруге. "Кейт Миддлтон чувствовала себя некомфортно. Временами он относился к ней как прислуге", – добавила Эндрю Мортон.
Один из близких друзей внука королевы рассказал журналистам, что принц Уильям часто игнорировал свою возлюбленную и мог вступить в диалог с посторонним человеком, как будто ее не было рядом. "Он думал, что Кейт всегда будет бегать за ним. Он старался держать ее на коротком поводке", – приводит его слова Express.co.uk.
В апреле 2007 года принц Уильям разорвал отношения с девушкой. Однако спустя несколько месяцев они решили воссоединиться. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сегодня супруги живут в Кенсингтонском дворце и воспитывают троих наследников: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
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