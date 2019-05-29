"Может быть, и мне вернут": Саакашвили дал надежду страдающей Королевой
Мария Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на решение лидера Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. "Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – цитирует дипломата RT.
Артистка прокомментировала заявление официального представителя МИД России. "Если Мария Захарова выразила надежду, а она человек, который знает больше, чем все мы вместе взятые, то, может быть, и мне вернут (право на въезд. – Прим. ред.)", – приводит слова Наташи Королевой РИА ФАН.
Она добавила, что хотела бы попасть на историческую родину, а также подчеркнула, что всегда была гражданкой России. В отличие от Саакашвили, ее гражданства не лишали. "Мне запретили въезд в страну. Это разные вещи", – цитирует Королеву "Царьград".
Исполнительница отметила, что лично знакома с Захаровой. Певице приятно, что высокопоставленный дипломат считает несправедливыми "санкции" против нее.
Ранее Наташа Королева заявила, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за обвинений в пропаганде экстремизма. По словам знаменитости, причиной стала песня "Маленькая страна".
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