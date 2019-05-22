Наплевавшего на Королеву Зеленского схватили за грудки
"Первым украинцем, который откликнулся, оказался Мишико Саакашвили", – констатировал собеседник "Дни.ру". При этом он знатно встряхнул Владимира Зеленского, забывшего о целом ряде земляков-артистов.
"А как же украинки по рождению – Наташа Королева, Лолита Милявская и прочие артисты и артистки, которые и хотели бы навестить свой отчий дом и могилы своих предков, но их никто не пускает?", – высказался Вадим Манукян о президенте Незалежной, имея в виду "черный список" украинского сайта "Миротворец".
"Запрет СБУ в отношении них Владимир Зеленский собирается отменять? Он украинцам по всему миру паспорта раздавать готов, но пока никак не может решить элементарную проблему пересечения границы Украины тех, кто ездит в Крым и Донбасс по российским законам", – отметил Манукян. "Ну ладно, Порошенко был из партии войны, но, когда же Зеленский отменит этот закон? Мудрее надо быть", – взял за грудки украинского лидера эксперт.
По его словам, достучаться до жителей Крыма и Донбасса можно, лишь отменив драконовские меры в отношении них. "У Владимира Зеленского сейчас есть шанс все изменить. Пусть он им воспользуется во имя здравого смысла", – посоветовал президенту Украины Вадим Манукян.
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