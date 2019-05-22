Наплевавшего на Королеву Зеленского схватили за грудки

Президент Украины во всеуслышание заявил, что ждет всех украинцев домой. Это громкое заявление прокомментировал эксперт Совета по развитию информационного общества Вадим Манукян.

"Первым украинцем, который откликнулся, оказался Мишико Саакашвили", – констатировал собеседник "Дни.ру". При этом он знатно встряхнул Владимира Зеленского, забывшего о целом ряде земляков-артистов.

"А как же украинки по рождению – Наташа Королева, Лолита Милявская и прочие артисты и артистки, которые и хотели бы навестить свой отчий дом и могилы своих предков, но их никто не пускает?", – высказался Вадим Манукян о президенте Незалежной, имея в виду "черный список" украинского сайта "Миротворец".

"Запрет СБУ в отношении них Владимир Зеленский собирается отменять? Он украинцам по всему миру паспорта раздавать готов, но пока никак не может решить элементарную проблему пересечения границы Украины тех, кто ездит в Крым и Донбасс по российским законам", – отметил Манукян. "Ну ладно, Порошенко был из партии войны, но, когда же Зеленский отменит этот закон? Мудрее надо быть", – взял за грудки украинского лидера эксперт.

По его словам, достучаться до жителей Крыма и Донбасса можно, лишь отменив драконовские меры в отношении них. "У Владимира Зеленского сейчас есть шанс все изменить. Пусть он им воспользуется во имя здравого смысла", – посоветовал президенту Украины Вадим Манукян.