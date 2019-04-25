Максакова таинственно исчезла после сенсации об убийстве Вороненкова

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Четверг 25 апреля
Лента новостей
11:40
Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года
11:37
В Химках объявили войну сексу в комнатах матери и ребенка
10:39
"Бюджета Украины не хватит": Соловьев о своей зарплате
10:33
Володин: Указ о гражданстве для жителей Донбасса соответствует международному праву
09:27
На красной ветке московского метро произошел сбой
08:52
Стилист Зверев ответит в суде за Байкал
08:30
"Сюрприз выкину": потрясенная Пугачева о подарке на юбилей
08:27
Джонни Депп решил жениться на русской танцовщице
08:25
Умер актер из фильма "Код да Винчи"
06:29
Пережившую трагедию Хлебникову перестали узнавать
06:00
Разозлившийся Путин довел Лукашенко до нервного срыва
04:19
Предвестник конца света нашли в Антарктиде
02:17
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
00:03
"Прямо чесалось": известную ведущую разнесли за разговор с сыном о сексе
21:58
Дочка закатила концерт на поминках Началовой
21:44
Знаменитый боец сразил Запашного за секунду
21:29
"Мой район" шагает по Москве
20:58
Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
20:46
В Москве неизвестные в масках устроили стрельбу
20:38
Фронтовикам из числа гражданских пенсионеров повысят выплаты
19:54
"Навозный жук!": Собчак получила оплеуху за связь с Волочковой
19:42
"Поджилки трясутся": Чехова призналась в тайной страсти
18:57
В Кузбассе киллер застрелил подростка средь бела дня
18:23
В Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
18:21
Путин поддержал инициативу Володина об изменении финансирования нацпроектов
18:06
Разведенка Бузова проболталась о количестве мужчин в своей спальне
17:42
Четвертая премия The Beautiful People Awards прошла в Москве
17:32
Дакота тайно встречается с мужем-изменщиком
17:16
Роковая ошибка лишила россиянку груди
17:08
Дочь сделала важное заявление после осквернения могилы Осина
17:03
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
16:57
Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
16:39
"Разозлился": выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
16:28
"Я просто не могу молчать!": Бородина с криком набросилась на звезду "Дома-2"
16:27
Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
16:17
Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
16:07
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
16:00
Под Москвой до смерти избили отца знаменитого спортсмена
15:38
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
15:30
Найден элементарный способ распознать рак легких
15:04
Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
14:54
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу
14:40
Дочь режиссера Мария Кончаловская снялась раздетой
14:37
Объявлено о конце карьеры Зеленского
14:25
Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху
14:23
Володин призвал снижать количество дотационных регионов
14:14
Ведущую Первого канала срочно отправили рожать из-за осложнений
14:03
Алика Смехова показала детей
14:00
В Москве пройдет Международная выставка "Новый Русский Стиль"
13:55
"Убивали изощренно": появились новые данные о гибели группы Дятлова
13:54
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года
13:33
Бедная Юля: могила Началовой утонула
13:21
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"
13:18
"Ужасные трусы!": Серябкина в прозрачном белье повергла в шок
13:00
В Подмосковье мужчина зарезал друга в пьяной ссоре
12:52
Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений
12:41
Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
12:33
Платье сдуло: Валерия оценила полуголую Белуччи
12:31
"Ушел в запой?": Зеленский пропал после победы на выборах
12:27
Сбербанк и Rambler создадут лидера цифровых и развлекательных услуг
12:13
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
12:09
В Подмосковье произошла массовая авария
12:02
Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
11:55
Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
11:53
Назван главный продукт для похудения
11:46
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию
11:28
"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
11:19
"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ
11:04
Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу
11:00
Под капельницей: народ молится за инфицированную Бьянку
10:53
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
10:53
Известную певицу опозорили на сцене (видео)
10:47
В Москве машина протаранила остановку
10:28
"Опасный пассажир": Басков о любовнике Лопыревой
10:27
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
10:06
Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"
09:56
Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе
09:54
Маркл получила под дых накануне родов
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:15
Панин вышел из себя из-за победы Зеленского
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
08:37
Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
08:36
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
08:16
Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
08:03
Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным
07:36
В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне
07:01
"Ноги-палочки": звезду Comedy Woman разнесли за худобу
05:04
Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
03:01
Оголившаяся Дайнеко лишила поклонников покоя (фото)
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
22:28
Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации
21:59
В метро Москвы произошел сбой
21:45
"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика
21:09
Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
20:25
Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
Кожевникова отказалась от еды после скандала с Собчак
В Ростове-на-Дону в больнице произошел пожар
Лолита помечтала о "пироге" Зеленского
Шоу-бизнес

Максакова таинственно исчезла после сенсации об убийстве Вороненкова

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Мария Максакова не выходит на связь. Обычно активная в соцсетях оперная дива таинственно исчезла с горизонта – сразу после того, как выступила с заявлением в суде.
прочитано 411 раз

Поклонники Марии Максаковой обеспокоены. Обычно активная в соцсетях Мария Максакова не появляется на связи. Последний пост певицы появился за день до того, как артистка выступила со своим заявлением.

ПО ТЕМЕ

Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова

"Я ее озолотила": Мария Максакова разнесла знаменитую мать

 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Напомним, Мария Максакова своими новыми показаниями разрушила версию, предложенную с самого начала расследования генпрокурором Украины Юрием Луценко. В соответствии с ней, в деле прослеживалась "рука Кремля", участие ФСБ и бывшего мужа оперной певицы Владимира Тюрина.

Однако певица внезапно резко изменила показания. Мария Максакова заявила, что ни ФСБ, ни предприниматель Владимир Тюрин не имеют отношения к преступлению.

СМИ тем временем обсуждают причины, по которым Мария Максакова изменила свои показания в деле об убийстве ее мужа. Журналисты предполагают, что певица "уловила изменение тренда" после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины – отказ от ненависти к России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Maria Maksakova (@mariamaksakova)

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой сбежал на Украину. В марте 2017 года его застрелили возле отеля в центре Киева. Заказчиком убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой – Владимира Тюрина. Однако певица позже заявила, что готова извиниться перед Тюриным, если будет доказана его непричастность к убийству, напоминает "Царьград ТВ".

Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2019, 12:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
Объявлено о конце карьеры Зеленского
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию

Шоу-бизнес

Сенсационное заявление Максима Галкина о смене ведущих на Первом канале
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Караулова раскрыла их с Киркоровым секрет
Истощенная Джоли завещала миллионы приемному сыну

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Певицы не стало 40 дней назад
Шоу-бизнес

"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

Примадонне исполнилось 70 лет
Шоу-бизнес

Дочка закатила концерт на поминках Началовой

Как живет наследница певицы
Шоу-бизнес

Варум об уходе от Агутина: Правда до обидного примитивна

Откровенное интервью актрисы

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru