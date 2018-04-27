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Похож на бомжика: осунувшийся Корчевников перестал следить за собой

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Телеведущий и артист Борис Корчевников испугал фанатов. Неудачное фото актера навело их на мысли, что из-за неустроенности в личной жизни он наплевал на внешний вид.
прочитано 12966 раз

В своем Instagram Борис опубликовал снимок, на котором разговаривает по телефону сидя в открытой беседке, а на коленях у Корчевникова сидит черно-белый кот. Артист облачен в неприметную синюю куртку и болотного цвета штаны.

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Внимательные поклонники заметили, что Борис стал неважно выглядеть: осунулся и померк. Особо тревожные фанаты предположили, что артист хворает. Другие уверяли, что без женщины рядом он просто перестал следить за собой.

"Животные ложатся на больные места потому-что они теплые/горячие. Это факт. Кошки тянутся к добрым людям", "Борис я вам желаю от всей души здоровья. Вы замечательный человек. У вас очень трогательные передачи. Вы очень душевно ведете их. Но очень бы хотелось чтоб у вас была жизнь по радостнее. И вы чтобы вы больше улыбались. Вам так идет улыбка. Но уж очень вы серьезный. Живите веселее пожалуйста", " Искренне желаю встретить свою половину, светлую, чистую", "Если бы не телефон, похож на бомжика в летнем кафе", – писали взволнованные поклонницы.

Беспокойство фолловеров вполне оправданно, ведь в те, кто пристально следит за жизнью и творчеством Корчевникова знают, что в 2015 году Борис перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. А недавно в Сети сообщалось, что у певца обнаружили проблемы со зрением. Несмотря на то, что, сейчас жизни актера ничто не угрожает, фанатки очень переживают за кумира. 

Автор: Руслана Алексеева27 апреля 2018, 21:11
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