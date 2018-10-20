Обрюзгший вид борющегося с раком Корчевникова потряс народ

Борис Корчевников путешествует по российской глубинке. Недавно телеведущий прибыл в тайгу.

Фотографиями из путешествия Борис делится с поклонниками в Instagram. Каждый снимок вызывает бурю эмоций.

"Река Чурьега с рядами бань. Тайга", – подписал последний кадр Корчевников (орфография и пунктуация авторов здесь и далее. сохранены – прим.ред.).

Однако народ на этом снимке привлекли не бани и не река. Люди обратили внимание на обрюзгший вид самого телеведущего. Поклонники считают, что Корчевников слишком много работает, не уделяя должного внимания своему здоровью.

"Борис, рада за тебя,что попал в такие девственные тихие места..отдохни,пожалуйста, как следует! у тебя всегда много работы", "Вы очень уставший! Отдыхайте побольше", "Отдыхайте побольше и берегите себя", – обратились подписчики к ведущему.

Отметим, что несколько лет назад Борис Корчевников страдал от опухоли мозга. Болезнь телеведущему удалось побороть. Теперь он помогает онкобольным людям. Причем Борис не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.