Беременную невесту вышлют из постели Тимати
Обозревательница обратила внимание на слухи о возможной беременности Решетовой. Поговаривают, что Анастасия и Тимати скоро станут родителями, якобы друзья даже намереваются отдать им детскую коляску.
Если же эта информация правдива, то, по мнению Миро, модель остается только пожалеть. Ведь сразу после рождения ее малыша отправят жить к бабушке – Симоне Юнусовой, матери Тимати. Самой девушке не позволят принимать участие в воспитании наследника.
Лена уверена, что Анастасия Решетова повторит судьбу экс-возлюбленной рэпера Алены Шишковой, которая в марте 2014 года подарила артисту дочь. Малышка Алиса растет на попечении матери певца и с Аленой видится лишь от случая к случаю.
"Во всем этом свальном грехе прослеживается определенная логика. Тимурка, как настоящий султан, не женится. Русские наложницы гарема рожают. Детей забирает Валиде-султан (свекруха). И правильно сделают, кстати. Уж лучше пусть мать Тимура детьми занимается (одного достойного красавца уже ведь вырастила), чем эти штопаные письки все воспитание испортят", – рассудила Лена Миро в своем "ЖЖ".
Блогер считает, что сразу после родов Анастасия Решетова будет отлучена от постели артиста. Тимати найдет себе пассию посвежее. И модели придется довольствоваться редкими приглашениями на семейные праздники.
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