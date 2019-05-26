В Сети ходят слухи о беременности модели Анастасии Решетовой

Во время премии RU.TV 25 мая приятельница модели, певица Ханна сделала заявление. Она оговорилась о том, что возлюбленная Тимати Анастасия Решетова может быть беременна.

Исполнительница сказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", – цитирует Ханну Telegram-канал "Только никому".

Также возможную беременность модели прокомментировала экс-избранница Тимати Алена Шишкова. Она отметила, что будет рада, если у ее дочери Алисы появится брат или сестра. "Дети – это счастье. Алиса – очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку", – рассказала модель.

Позже Шишкова заявила, что вовсе не подтверждала беременность Анастасии Решетовой. "Я реально не знаю, в положении она или нет. Суть в том, что меня спросили, как я к этому отнесусь. Я сказала, если это правда, то хорошо", – цитирует модель Peopletolk.

Что касается самих Тимати и Анастасии Решетовой, то они официальных заявлений пока не давали. Однако поклонники давно подозревают, что девушка беременна, потому что она перестала публиковать в соцсети фото в полный рост. Некоторые особенно внимательные фолловеры заметили на снимках округлившийся живот модели.