В Сети ходят слухи о беременности модели Анастасии Решетовой
Исполнительница сказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", – цитирует Ханну Telegram-канал "Только никому".
Также возможную беременность модели прокомментировала экс-избранница Тимати Алена Шишкова. Она отметила, что будет рада, если у ее дочери Алисы появится брат или сестра. "Дети – это счастье. Алиса – очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку", – рассказала модель.
Позже Шишкова заявила, что вовсе не подтверждала беременность Анастасии Решетовой. "Я реально не знаю, в положении она или нет. Суть в том, что меня спросили, как я к этому отнесусь. Я сказала, если это правда, то хорошо", – цитирует модель Peopletolk.
Что касается самих Тимати и Анастасии Решетовой, то они официальных заявлений пока не давали. Однако поклонники давно подозревают, что девушка беременна, потому что она перестала публиковать в соцсети фото в полный рост. Некоторые особенно внимательные фолловеры заметили на снимках округлившийся живот модели.
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