Беременная невеста Тимати может потерять ребенка
О том, что Анастасия Решетова беременна, слухи ходят несколько месяцев. На днях информацию подтвердила ее подруга, певица Ханна. Она сказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом – у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", – цитирует Ханну Telegram-канал "Только никому".
Бывшая возлюбленная Тимати модель Алена Шишкова, несколько лет назад подарившая ему дочь Алису, прокомментировала информацию. Она отметила: дети – это "счастье", а Алиса будет только рада, если у нее появится брат или сестра.
Не осталась в стороне и скандально известный блогер Лена Миро. По ее мнению, вскоре после родов Анастасия Решетова лишится ребенка. В этом смысле весьма показателен пример Алены Шишковой, чью дочь "воспитывает мать Юнусова и иногда дает попользоваться" ею для Instagram.
"Родила? Получи содержание и отвали. Без тебя воспитаем", – высказала точку зрения Лена Миро. Она обнаружила определенную логику в этой ситуации. "Тимурка, как настоящий султан, не женится. Русские наложницы гарема рожают. Детей забирает Валиде-султан (свекруха)", – объяснила Лена Миро.
"Гарем – это очень хорошо. И наложницы (нынешняя и бывшая) чудо как хороши после ножа хирурга. Вот только девочки, в силу скромного образования, знают не все традиции гаремов – после родов наложниц обычно ссылают из постели султана и берут туда новую", – ехидно констатировала блогер. Отметим, что Анастасия Решетова не комментирует информацию о своей беременности.
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