Снявший кольцо Харламов "спалился" перед Асмус
В личном Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором Харламов целует висящий на стене постер сериала "Интерны". Точнее юморист тянется губами к изображенной на нем Кристине Асмус.
"Меня одну смущает правая рука мужа?" – спросила у подписчиков актриса. Одним из первых ответил сам Харламов. "А левая не смущает?" – написал Харламов в комментариях.
Пользователи Сети тут же обратили внимание, что на безымянном пальце Гарика нет обручального кольца. Юмористу посоветовали впредь быть внимательнее и не "палиться" на такой мелочи.
Отметим, что не так давно певица и актриса Настя Задорожная опубликовала провокационный пост. Девушка показала в личном микроблоге фото с Харламовым. Звезды запечатлены обнимающимися, что очень насторожило интернет-обывателей. "Вот так уже минут 15 стоим и вспоминаем, сколько лет мы знакомы", – подписала снимок Настя Задорожная.
Многим пользователям Сети показалось, что артисты выглядят как влюбленная пара. Судя по всему, Гарик Харламов рискует нарваться на ревность супруги Кристины Асмус.
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