Сожительство Асмус с визажистом нервирует Харламова

Артистка призналась в любви к своей помощнице и визажисту Наталье. Кристина Асмус поздравила девушку с днем рождения и рассказала о ревности своего мужа Гарика Харламова.

"Это Наташа и уже почти 5 лет мы с ней почти сожительствуем 😂 По-другому наши отношения никак не назвать))) ❤️Начиналось все с макияжа и прически, а сейчас – мы вместе во всех в поездках, на съкмках, в театре, на мероприятиях 📸 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Кристина Асмус в личном аккаунте в Instagram.

После артистка отметила, что визажист всегда в курсе ее расписания и наизусть знает весь ее гардероб. По словам Асмус, ее муж юморист Гарик Харламов нервничает из-за того, что она проводит слишком много времени с Натальей.

"Вы часто спрашиваете, кто меня постоянно снимает – вот он, тот человек, к которому периодически ревнует меня муж", – продолжила Кристина Асмус.

Кроме того, артистка поздравила Наталью с днем рождения. Звезда записала для подруги восьмиминутное голосовое сообщение, в котором выразила всю свою благодарность и любовь.

"Я очень сильно люблю тебя!!! 🔥 И хочу пожалеть нам долгих лет счастливой совместной жизни и идеальных бровей 🤪 И да пребудет с нами всегда работающий у меня дома интернет )))", - резюмировала Кристина Асмус.