Ревнивый Харламов закатил Асмус истерику за объятия с другим мужчиной
Снимок в Instagram супруги Гарика Харламова собрал множество комментариев – от восторженных до критических. Одним из первых отметился сам шоумен. Многие подписчики Харламова поддержали.
Кристина Асмус поделилась с подписчиками радостным известием. Оказывается, известный корейский режиссер заметил жену Харламова на Московском кинофестивале и она его буквально очаровала. Ким Ки Дук тут же назначил актрисе встречу, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. Счастливая Асмус видит в этом возможности для карьерного роста. Только вот Харламов усмотрел в неожиданном интересе корейца нечто другое.
"Ну я даже не знаю..." – прокомментировал Гарик Харламов снимок словами из своей песни. В сценке по поводу романа Ксении Собчак с Константином Богомоловым "светская львица" несколько раз говорила влюбленному режиссеру эту фразу – перед тем, как ему отдаться.
Кристину Асмус настолько впечатлила биография Ким Ки Дука, что она решила пересказать ее своим подписчикам. Актриса в восторженных тонах описала трудный жизненный путь корейского режиссера, получившего мировое признание. "Когда моему агенту позвонил его переводчик и сказал, что Ки Дук хочет лично встретиться со мной, я подумала, это шутка", – пишет растроганная Асмус.
Гарик Харламов восторги жены, как уже ясно, не разделил, пишет "Экспресс газета". Кристина ответила на ядовитую реплику шоумена смайликом. Однако пользователи взялись за дело всерьез и развили тему. Одни писали о том, как актрисе повезло и поздравляли Асмус с большим успехом. Другие разделили опасения Харламова. Один из комментаторов даже переиначил строки из той самой песни шоумена. "Вы спросите, наверно, что делает тот дядя, зачем это Кристинка там стоит? Ну я даже не знаю... Я честно сомневаюсь... Возможно, "Оскар" ей сулит", - добавил масла в огонь харламовских подозрений комментатор.
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