"Изменяет с красивой белоснежкой": Харламова заподозрили в неверности Асмус

Долгие объятия комика с артисткой Настей Задорожной спровоцировали слухи об их романе. Гарик Харламов рискует нарваться на ревность уехавшей отдыхать с маленькой дочерью жены – актрисы Кристины Асмус.

Гарик Харламов и Настя Задорожная снимаются в одном проекте. При встрече актриса решила запечатлеть этот момент. Она выложила в свой Instagram-аккаунт трогательное фото, где обнимается с резидентом Comedy Club.

"Вот так уже минут 15 стоим и вспоминаем, сколько лет мы знакомы", – подписала снимок Настя Задорожная. Подписчики порадовались за Гарика Харламова и артистку. Многие отметили, что друзья выглядят как влюбленная пара. Но шоумен женат на Кристине Асмус, поэтому среди поклонников поползли слухи о возможной измене.

"Изменяет с красивой белоснежкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "16 минут – это уже измена. Так что прекращайте от греха подальше", "Где-то ревнует одна Асмус", "Гарик так прям, кажется, сейчас замурлычет", "Как кадр из романтического фильма", "Кристина вам это припомнит", "Смысл написания таких постов... Явно камень в чужой огород закинуть", – высказались в комментариях пользователи соцсети. Сами Настя Задорожная и Гарик Харламов никак не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили, что у их пятилетней дочери теперь есть аккаунт в Instagram. Однако идея поклонниками была воспринята неоднозначно. Кроме того, инициативу жестко раскритиковала скандальный блогер Лена Миро.