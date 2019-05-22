"Изменяет с красивой белоснежкой": Харламова заподозрили в неверности Асмус
Гарик Харламов и Настя Задорожная снимаются в одном проекте. При встрече актриса решила запечатлеть этот момент. Она выложила в свой Instagram-аккаунт трогательное фото, где обнимается с резидентом Comedy Club.
"Вот так уже минут 15 стоим и вспоминаем, сколько лет мы знакомы", – подписала снимок Настя Задорожная. Подписчики порадовались за Гарика Харламова и артистку. Многие отметили, что друзья выглядят как влюбленная пара. Но шоумен женат на Кристине Асмус, поэтому среди поклонников поползли слухи о возможной измене.
"Изменяет с красивой белоснежкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "16 минут – это уже измена. Так что прекращайте от греха подальше", "Где-то ревнует одна Асмус", "Гарик так прям, кажется, сейчас замурлычет", "Как кадр из романтического фильма", "Кристина вам это припомнит", "Смысл написания таких постов... Явно камень в чужой огород закинуть", – высказались в комментариях пользователи соцсети. Сами Настя Задорожная и Гарик Харламов никак не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили, что у их пятилетней дочери теперь есть аккаунт в Instagram. Однако идея поклонниками была воспринята неоднозначно. Кроме того, инициативу жестко раскритиковала скандальный блогер Лена Миро.
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