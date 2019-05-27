Дочь Боярского раскрыла семейную тайну
Семья Елизаветы Боярской старается на праздники собираться вместе. К сожалению, из-за плотного графика актеров это не всегда получается. Поэтому Боярские решили отмечать дни рождения в полночь.
По словам Елизаветы Боярской, в актерской среде так заведено – каждый живет по своему расписанию, следуя графику спектаклей, различных мероприятий и встреч. Потому и поздравляют именинников в 12 часов ночи - накануне наступления праздничных суток. Если же кто-то и к этому времени не смог освободиться или приехать – то обязательно поздравляет по телефону.
"Чтобы хотя бы на это мгновение мы все соединились и были вместе", – приводит слова Елизаветы Боярской Teleprogramma.pro. Дочь Михаила Боярского добавила, что и на Новый год вся семья собирается вместе – во всяком случае, все очень стараются соблюсти эту традицию.
33-летняя Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым воспитывает двоих сыновей. Андрей появился на свет в 2012 году, а маленький Григорий родился в декабре 2018-го. Малышу уже исполнилось пять месяцев. Актриса в декретном отпуске не задержалась: Григорий посещает вместе с мамой репетиции, на которых мирно спит в люльке.
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