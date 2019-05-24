"Мучение и одиночество": Боярский высказался о судьбе дочери

Звезда советского кино дала большое интервью. Михаил Боярский стал героем YouTube-проекта "А поговорить?".

Беседуя с ведущей Ириной Шихман, артист ответил, какой из ролей дочери Елизаветы он гордится. Слова Михаила Боярского удивили собеседницу.

"Да никакой не горжусь. Что мне гордиться. Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, – это романтическая юность", – высказалась знаменитость.

Боярский отметил, что главное предназначение женщины – это дети. Наличие отпрысков, по его мнению, делает ее полноценной.

"Я не видел счастливых актрис – даже Быстрицкую взять – ни детей, ни достойного ухода... Мучение и одиночество", – рассуждал о судьбе дочери Боярский.

После Михаил Сергеевич сообщил, что он сексист. Артист считает, что женщины не способны на глобальные поступки, и переубедить его в этом сложно. После он добавил, что свое мнение никому не пытается навязать.

Рассказал Боярский и о жене Ларисе Луппиан. Актер отметил, что его супруга самодостаточный человек. По мнению артиста, женщина не должна быть "при муже". Дамы, которые получили место в обществе благодаря замужеству, а не личным достижениям, не вызывают уважения у Михаила Боярского. Он рад, что его избранница не из их числа.

"Я не являюсь ее подпоркой и костылем, а вот она для меня является. Но она никогда бы не согласилась быть "женой Боярского", – отметил Михаил Сергеевич.

Артист не стал скрывать, что жизни без любимой не представляет, однако о своей любви жене никогда не говорит. По мнению Боярского, чувства доказывается не словами, а делом. Себя он назвал "человеком поступка".

"Все деньги, которые у меня есть, я отдаю ей", – рассказала о проявлениях любви звезда. Михаил Боярский сообщил, что готов все сделать для супруги: отвезти, куда она захочет, купить что угодно, но его избранница от всего отказывается.