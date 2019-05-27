"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой
Недавно стало известно, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова отсудила у его бывшей жены оставшуюся после гибели депутата недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и офисные помещения оцениваются в миллиард рублей. Впрочем, в передаче больше обсуждались отношения артистки со свекровью.
Людмила Вороненкова пожаловалась, что Мария Максакова не дает ей видеться с малолетним внуком. А друга оперной дивы Максима Яли, пришедшего в студию, назвала ее любовником. На вопрос, состоит ли тот в интимных отношениях с артисткой, стройный брюнет не ответил. Зато сообщил, что Вороненкова "поливает грязью", Максакову, поэтому она и не желает контактировать.
В ходе бурных прений Максим Яли так жестикулировал, что сидевшая рядом Тамара Семина сделала ему несколько замечаний, показала за спиной нелицеприятный жест и в итоге вышла из себя. "Сейчас как врежу!" – замахнулась на соседа народная артистка РСФСР. Ведущий Оскар Кучера подскочил, чтобы успокоить разгневанную гостью.
В эфире показали фрагмент из интервью Марии Максаковой, которое она дала в передаче "Секрет на миллион" на НТВ. Тогда певица жестко приложила свекровь. "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем и обо мне всякие небылицы", – заявила Мария Максакова.
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