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"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой

Мария Максакова. Фото: www.globallookpress.com
Инцидент случился на шоу "Звезды сошлись". Новый выпуск был посвящен опальной оперной диве Марии Максаковой.
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Недавно стало известно, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова отсудила у его бывшей жены оставшуюся после гибели депутата недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и офисные помещения оцениваются в миллиард рублей. Впрочем, в передаче больше обсуждались отношения артистки со свекровью.

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Людмила Вороненкова пожаловалась, что Мария Максакова не дает ей видеться с малолетним внуком. А друга оперной дивы Максима Яли, пришедшего в студию, назвала ее любовником. На вопрос, состоит ли тот в интимных отношениях с артисткой, стройный брюнет не ответил. Зато сообщил, что Вороненкова "поливает грязью", Максакову, поэтому она и не желает контактировать.

В ходе бурных прений Максим Яли так жестикулировал, что сидевшая рядом Тамара Семина сделала ему несколько замечаний, показала за спиной нелицеприятный жест и в итоге вышла из себя. "Сейчас как врежу!" – замахнулась на соседа народная артистка РСФСР. Ведущий Оскар Кучера подскочил, чтобы успокоить разгневанную гостью.

В эфире показали фрагмент из интервью Марии Максаковой, которое она дала в передаче "Секрет на миллион" на НТВ. Тогда певица жестко приложила свекровь. "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем и обо мне всякие небылицы", – заявила Мария Максакова.

Автор: Наталья Аряева27 мая 2019, 14:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Справедливый
Ответить
Браво Тамарочка, это поганцу действительно надо бы врезать, по-совокупности наговоренного за все годы!
Гость
Ответить
Моя благодарность всем тем, кто показал мне этот сайт ︁<цензура>︁SY︁.︁COM/DKBEP8 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

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