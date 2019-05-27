"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой

Инцидент случился на шоу "Звезды сошлись". Новый выпуск был посвящен опальной оперной диве Марии Максаковой.

Недавно стало известно, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова отсудила у его бывшей жены оставшуюся после гибели депутата недвижимость. Несколько элитных квартир, загородный дом и офисные помещения оцениваются в миллиард рублей. Впрочем, в передаче больше обсуждались отношения артистки со свекровью.

Людмила Вороненкова пожаловалась, что Мария Максакова не дает ей видеться с малолетним внуком. А друга оперной дивы Максима Яли, пришедшего в студию, назвала ее любовником. На вопрос, состоит ли тот в интимных отношениях с артисткой, стройный брюнет не ответил. Зато сообщил, что Вороненкова "поливает грязью", Максакову, поэтому она и не желает контактировать.

В ходе бурных прений Максим Яли так жестикулировал, что сидевшая рядом Тамара Семина сделала ему несколько замечаний, показала за спиной нелицеприятный жест и в итоге вышла из себя. "Сейчас как врежу!" – замахнулась на соседа народная артистка РСФСР. Ведущий Оскар Кучера подскочил, чтобы успокоить разгневанную гостью.

В эфире показали фрагмент из интервью Марии Максаковой, которое она дала в передаче "Секрет на миллион" на НТВ. Тогда певица жестко приложила свекровь. "Это комический персонаж. Это бабка, которая расхаживает по телеэфирам. Она ходит, полощет своего сына грязью, рассказывает о нем и обо мне всякие небылицы", – заявила Мария Максакова.