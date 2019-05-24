Дочь Серова впервые официально представила мужа
В личном Instagram девушка опубликовала красочные снимки со свадебного банкета. Дочь Александра Серова и ее новоиспеченный супруг Роман позируют на фоне роскошного убранства тождественного зала. Жених нежно обнимает красавицу-невесту.
"Знакомьтесь, мой любимый муж❤️😊", – написала наследница звезды под постом. Подписчики, которые наконец смогли внимательно рассмотреть Романа, от всего сердца поздравляли Мишель.
"Мишель, смотрю все передачи с твоим участием. Какая ж ты хорошая! Как правильно излагаешь свои мысли. Женственная, милая, умная, воспитанная. Счастья тебе, дорогая девочка! )) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", А как он смотрит на Мишель с любовью, с нежностью!!!!", "Поздравляю тебя, Мишелька! Будьте самыми счастливыми!!!!💕мира и любви!" – писали интернет-обыватели.
Напомним, дочь Александра Серова рассказала о предстоящем бракосочетании в конце прошлого – 2018 года. Девушка показала обручальное кольцо с бриллиантом. В начале мая 2019 года Мишель вышла замуж.
Мероприятие состоялось в банкетном зале фешенебельного отеля, который вместил в себя огромное количество гостей. За вечер невеста сменила три подвенечных платья. По словам Мишель, в одном наряде она шла к алтарю, в другом блистала во время танцевальной части праздника, в третьем образе выступала на сцене. После дочь Александра Серова добавила, что для похода в ЗАГС был куплен четвертый наряд.
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