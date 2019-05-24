Наперсточники: руководству "Евровидения" указали на дверь
Справедливость все-таки восторжествовала – конкурсанты получили причитающиеся оценки и порцию извинений от устроителей шоу. Однако, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян крайне недоволен сложившейся на конкурсе ситуацией. Общественник уверен, что организаторы, плетя интриги против нашей страны, сами попали в свой же капкан.
"Теперь еще и голоса пересчитали на "Евровидении". Добавили России один балл с барского плеча. Зачем мы каждый год туда ездим к этим наперсточникам? Они все время меняют правила игры, придумывают что-то новое только бы Россию подальше задвинуть. А в это же время телезрители по всему миру голосуют именно за нас", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".
Вадим Манукян полагает, что Россия имеет право на недовольство и должна его высказать. И возможно даже отказаться от участия в "Евровидении".
"Мне кажется, пришло время ставить ультиматум этой шарашкиной конторе. Либо они меняют нынешнее руководство и правила подсчета голосов, которые никогда не позволят России победить, либо уходим из этого конкурса навсегда и делаем собственный аналог в Евразии. Пусть они у себя делают что хотят, но нам-то зачем нужно быть заложниками этих правил игры? А чуть что не так нам будут грозить выкинуть из конкурса. Хватит уже играть в поддавки. В конце концов гордость нужно собственную иметь, а не пытаться к ним пристраиваться и подстраиваться", – рассуждает общественник о "Евровидении".
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