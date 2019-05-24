Наперсточники: руководству "Евровидения" указали на дверь

Организаторы конкурса "Евровидение-2019", который недавно прошел в Тель-Авиве, оплошали с подсчетом голосов. Многие конкурсанты не получили заслуженные баллы и оказались не на своем месте в итоговом рейтинге.

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