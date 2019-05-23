Результаты "Евровидения" пересмотрели из-за ошибки

Организаторы "Евровидения" объявили результаты перепроверки итогов песенного конкурса. По словам представителей Европейского вещательного союза, в ходе финального подсчета были допущены ошибки.
Первая тройка лидеров осталась прежней. Россиянин Сергей Лазарев получил один балл, сообщает ТАСС. Швеция переместилась на пятую строчку, оставив позади Норвегию. Представитель Северной Македонии сместил исполнителя из Азербайджана и занял седьмое место. Белоруссия оказалась на 24-й позиции, обогнав Германию, передает телеканал "360".
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