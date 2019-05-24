Раскрывший главные тайны Лазарев рассказал о пиаре на собственном сыне

Певец Сергей Лазарев рос на глазах у всей страны. Многие зрители помнят, как еще мальчишкой будущая звезда участвовала в ансамбле "Непоседы" и играла в "Ералаше".

После был музыкальный проект "Smash!", где певец четыре года работал вместе с Владом Топаловым, и первые шаги в шоу-бизнесе в роли самостоятельного артиста. Казалось бы, все яркие моменты биографии Сергея уже известны публике, однако Лазареву есть чем удивить фанатов.

Артист готов открыться с новой стороны. Он намерен рассказать о страшных потерях, поделиться потрясениями и семейными тайнами, которые до сих пор были скрыты от посторонних глаз.

В новом выпуске программы "Однажды…", которая выйдет в эфир на телеканале НТВ 25 мая в 16:20, Сергей Лазарев откровенно ответит на все интересующие поклонников вопросы. Артист готов рассказать о родителях, пиаре на собственном ребенке, суррогатном материнстве и главном достижении своей жизни.

Отметим, что в жизни звезды были не только личные, но и профессиональные драмы. Одна из них случилась еще 2016 году. У артиста отняли заслуженное право занять первое место международного вокального конкурса "Евровидение". Сергей Лазарев с достоинством принял поражение и через три года вновь с представил Россию на сцене певческого состязания.

В программе "Однажды…" Сергей Лазарев вспомнит о первых шагах на пути в большой мир шоу-бизнеса, который привел прямиком его на мировую сцену. Какую цену певец заплатил за успех, и кого до сих пор не может простить?